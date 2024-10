FESTIVAL ‘JAGUARIÚNA 70’ TERÁ PAULO RICARDO E MAIS CINCO ATRAÇÕES

O Festival Jaguariúna 70, que será realizado nos dias 14 e 15 de novembro, terá várias atrações de renome nacional, entre eles o cantor Paulo Ricardo, um ícone da geração dos anos 1980 e 1990 e ex-líder da banda de pop rock RPM. Outra atração especial também será George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha, que também fez sucesso nos anos 80.

Além deles, o festival também vai contar com as apresentações de Os Decris, as duplas Lucylla e Lucyana e Mateus e Cristiano, além da cantora Paula Falcão. Todas as apresentações acontecerão no Parque Santa Maria e terão entrada gratuita (Confira programação completa abaixo).

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Festival Jaguariúna 70 foi lançado oficialmente no último dia 22 de outubro e faz parte da programação em comemoração aos 70 anos da cidade.

O evento será inteiramente patrocinado pela iniciativa privada, sem usar recursos públicos e será em prol do Lar Feliz de Jaguariúna, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

O evento é patrocinado por: Jaguar Plásticos, Alea, UniFAJ, Ceaflor, Band FM Campinas e Nativa FM. Os artistas também irão contribuir com o evento, doando total ou parcialmente seus cachês.

PROGRAMAÇÃO

Parque Santa Maria

DIA 14/11

19h – Os Decris

21h – George Israel (do Kid Abelha)

23h – Mateus e Cristiano

DIA 15/11

18h – Paula Falcão

20h – Lucylla e Lucyana

22h – Paulo Ricardo