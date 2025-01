Disco “Caminhos do Choro”, do Regional da Vila, está no ar e disponível gratuitamente nas principais plataformas digitais

Com 12 faixas exclusivas que valorizam a tradição do choro, disco conecta passado e futuro para públicos diversos

Está no ar nas principais plataformas digitais, para acesso livre e gratuito, o disco “Caminhos do Choro”, do grupo Regional da Vila – formado por artistas residentes em Campinas/SP. Com 12 faixas exclusivas, a obra musical celebra uma longa trajetória do grupo que, além de começar 2025 com este álbum, também percorreu palcos de várias cidades do interior paulista com este projeto, levando a arte do choro para públicos diversos. O disco na íntegra, bem como o trabalho do grupo e agenda de shows, podem ser acessados pela página no Instagram, em @regionaldavila.

Formado por Eduardo Pereira (cavaquinho), Gabriel Peregrino (pandeiro), Guilherme Sakamuta (bandolim) e Maurício Guil (violão 7 cordas), o repertório do disco Caminhos do Choro traz 12 faixas com concepção musical que entrelaça elementos emblemáticos da linguagem do choro em uma combinação instrumental que, ao longo da história, foi apelidada de conjunto regional. O grupo traz para as plataformas de streaming e canais de redes sociais a valorização do passado que reverbera o futuro da tradição do choro para as próximas gerações.

Além do disco, o grupo também lançou recentemente três novos episódios de seu podcast homônimo que trazem, em aproximadamente 30 minutos cada, uma narrativa que busca difundir a história do choro paulista de forma cronológica. No primeiro episódio é abordada a obra de dois pioneiros do gênero: Zequinha de Abreu, nascido em Santa Rita do Passa Quatro, e Bonfiglio de Oliveira, natural de Guaratinguetá. O segundo episódio traz a obra de dois violonistas de destaque na história da música brasileira: Dilermando Reis e Sérgio Belluco; e o terceiro e último episódio, tem como temática os capítulos mais recentes do choro paulista, com obras de Nailor Proveta, Alessandro Penezzi, André Ribeiro, Lucas Arantes e Victor Casagrande. Em cada episódio, além de muita história, há ainda músicas interpretadas pelo Regional da Vila.

A construção de todo esse projeto, tanto do disco quanto do podcast e todas as outras ações se deu a partir de um processo de pesquisa e roteiro, com elaboração de arranjos musicais, gravação e pós produção, voltado para conseguir trazer informações relevantes acerca do contexto histórico das obras escolhidas pelo grupo.

“O repertório do nosso disco foi cuidadosamente escolhido para homenagear alguns dos compositores mais importantes do choro no interior do Estado de São Paulo, desde os pioneiros até os contemporâneos. Nossa intenção foi destacar as características únicas de cada compositor, ao mesmo tempo em que optamos por obras menos conhecidas, com o objetivo de, além de prestar uma homenagem, realizar um resgate cultural. Também buscamos trazer uma variedade de ritmos que compõem o universo do choro, incluindo maxixe, valsa, choro sambado, choros mais cadenciados e o schottisch.” – Gabriel Peregrino

Já os diálogos que se fazem presentes nos episódios do podcast mostram um pouco da vida e obra dos compositores homenageados, por meio de uma narrativa informativa e didática, que costura uma história com a outra, para dialogar com os diferentes perfis do público do universo do choro. O projeto “Caminhos do Nosso Choro: o choro paulista” contou com três ações que resultaram em dois produtos. A primeira ação aconteceu no Pavão Cultural em Barão Geraldo com a realização de três rodas de choro. A segunda ação foram shows apresentados em Santa Rita do Passa Quatro – durante o Festival Zequinha de Abreu -, Indaiatuba e Leme. E a terceira ação foi a gravação do podcast. O grupo finaliza o projeto com a entrega digital do disco e podcast em formato documental.

O projeto “Caminhos do Nosso Choro: o choro paulista” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Regional da Vila

Formado em 2017 por alunos do curso de música popular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o grupo de Choro Regional da Vila surge com a proposta de promover e divulgar o choro pela cidade de Campinas e pelo interior do Estado de São Paulo. Formado por Eduardo Pereira (cavaquinho), Guilherme Sakamuta (bandolim), Mauricio Guil (violão 7 cordas) e Gabriel Peregrino (pandeiro), o grupo resgata o repertório da música popular brasileira, revivendo compositores e intérpretes da tradição e modernidade do Choro, tais como Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Izaias Bueno e Garoto. Sua estreia foi em 2018, participando do programa radiofônico mensal “Caminhos do Choro”, transmitido pela rádio Unicamp. Neste programa, o grupo homenageou diversos compositores e intérpretes do Choro por gravações ao vivo e de uma pesquisa acerca da literatura sobre a linguagem do Choro no Brasil.