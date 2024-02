Disparo de arma de fogo em Mogi Guaçu termina com prisão e apreensão de arma

Da Redação

Na noite de 8 de fevereiro, um incidente envolvendo disparos de arma de fogo chocou os moradores do Jardim Centenário, em Mogi Guaçu. As autoridades foram alertadas pelo COPOM sobre uma briga entre vizinhos que culminou em tiros disparados. O suspeito, identificado como A.M.O., foi detido e uma arma de fogo foi apreendida pela polícia.

Segundo relatos da testemunha feminina, S.S.O., o incidente ocorreu quando ela se aproximava de sua residência para fechar o portão. Foi então que o vizinho, A.M.O., a abordou com uma arma de fogo, efetuando dois disparos em sua direção. Felizmente, os tiros atingiram apenas a parede da casa, sem causar ferimentos à vítima.

A equipe policial rapidamente se dirigiu ao local do incidente e encontrou a esposa do suspeito no quintal de sua residência. Ela informou às autoridades que presenciou o marido com a arma de fogo em mãos, mas não testemunhou os disparos. Contudo, ela tomou a atitude de retirar a arma do esposo e entregá-la às autoridades no portão da residência.

Após a abordagem ao suspeito e a busca no interior da residência, nada mais irregular foi encontrado com ele. A perícia foi acionada e compareceu ao local para coletar evidências. A arma de fogo, identificada como um revólver da marca Taurus calibre .38, juntamente com as munições, foram apreendidas.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a delegada registrou o Boletim de Ocorrência de natureza “Disparo de arma de fogo/Posse irregular de arma de fogo de uso restrito”. O indivíduo permaneceu sob custódia das autoridades, à disposição da justiça.

O incidente serve como um alerta para a necessidade de resolver conflitos de forma pacífica e legal, evitando o uso de armas de fogo, que podem resultar em consequências graves e irreversíveis.