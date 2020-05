Distribuição do kit legumes e verduras aos estudantes começa na próxima terça-feira (dia 5) em Jaguariuna

O programa Minha Merenda em Casa, da Prefeitura de Jaguariúna, começará a distribuir kit legumes e frutas na próxima terça-feira, dia 5, aos estudantes da rede municipal de ensino que já fizeram o cadastro na secretaria municipal de educação. O benefício será dado semanalmente enquanto as aulas estão suspensas devido à pandemia de coronavírus.

O objetivo é garantir a segurança nutricional dos alunos. Para isso a entrega do kit será feita sempre das 11h às 13h, nas mesmas unidades de ensino em que os pais irão retirar o marmitex, também oferecido aos estudantes pela Prefeitura de Jaguariúna.

A secretária de educação, Cristina Catão, destaca que os pais que já fizeram o cadastro do marmitex receberão automaticamente o kit legumes e frutas. “Não é preciso fazer um novo cadastro. As famílias dos alunos que já solicitaram o benefício do marmitex receberão os dois”, informou a secretária.

A entrega do kit legumes e frutas será feita em dez pontos (escolas) de distribuição na cidade: 1) Franklin, 2) Joaquim Pires l, 3) Irineu Ferrari, 4) Mario Bergamasco, 5) Maria Tereza Piva, 6) EMEI Pingo de Gente/CEI de Guedes, 7) Amancio Bueno, 8) Adone Bonetti, 9) CEI/EMEI Oscarlina Pires Turato e 10) EM Angelo Bizzo.

As famílias cadastradas estão sendo informadas pela secretaria de educação, por telefone, em qual escola-ponto deverão fazer a retirada.