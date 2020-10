Diversidade é o grande tema da 5ª Semana Senac de Leitura Digital

Divulgada neste ano, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró Livro e do Itaú Cultural, aponta que apenas 52% dos brasileiros são considerados leitores, ou seja, leram ao menos um livro nos últimos três meses. Com propósito de incrementar este número, o Senac São Paulo traz a 5ª Semana Senac de Leitura, que acontece entre os dias 13 e 17 de outubro de forma totalmente digital pelo seu canal do YouTube, no Microsoft Teams e redes sociais de algumas unidades. A programação é gratuita e segue a temática Diversidade: muitas formas de ler e aprender o mundo.

Para o Senac São Paulo, assim como não existem barreiras para desenvolver novas habilidades profissionais que possam impulsionar um futuro mais próspero, a leitura é um bem precioso e transformador que pode estar presente em qualquer fase da vida, e de múltiplas maneiras. Por isso, como forma de levar e incentivar a leitura para todos com temas atuais, este ano, o evento será on-line e contará com palestras e bate-papos relacionados a grupos minorizados, relações étnico-raciais, produções periféricas, representatividade, acessibilidade e biblioterapia.

Segundo a gerente do Senac Mogi Guaçu, Cássia Coimbra, a Semana Senac de Leitura é um evento que tem como objetivo estimular a prática da leitura. “Este ano estamos com um formato on-line e dessa forma o público poderá participar das atividades de todas as unidades envolvidas na ação. O tema diversidade é bastante pertinente para o momento em que estamos vivendo e se faz necessário essa abordagem sobre assuntos complexos e relevantes para a sociedade”, explica.

Para participar não há necessidade de inscrição prévia, apenas acesso à internet e interesse em leitura e diversidade, seja para fins pessoais ou profissionais. A divisão dos temas centrais é dada de acordo com cada dia do evento: sendo diversidade de gênero, inclusão, minorias, direitos humanos e saúde emocional, respectivamente. Consulte a programação em www.sp.senac.br/semanadeleitura.

Destaques da programação do Senac Mogi Guaçu:

Mogi Guaçu

Performance – Mandalas de Mulheres e Outras Histórias

No dia 16, terá apresentação de mandalas, com Angélica Colombo, docente do Senac Mogi Guaçu em parceria com Elaine França Holanda, docente do Senac Campinas. Das 12h às 13h, elas compartilharão suas histórias, onde irão resgatar contos de muitas outras mulheres e narrativas do sagrado feminino. A transmissão será ao vivo pelo Instagram das unidades: @senacmogiguacu e @senac.campinas.

A programação completa da Semana Senac de Leitura Digital (institucional e unidades) pode ser conferida em: www.sp.senac.br/semanadeleitura.