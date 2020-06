Doação da JBS chega a Jaguariúna

Neste sábado (27), a JBS entrega 46,5 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – luvas de procedimento e máscaras cirúrgicas –, à Associação Santa Maria de Saúde de Jaguariúna (SP). Completam essa primeira doação da empresa à cidade 4 mil cestas básicas, que serão destinadas à Prefeitura Municipal. As entregas fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.

Jaguariúna é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. No Estado de São Paulo, a JBS fará a doação de R$ 39 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 29 milhões para 34 cidades paulistas, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas.

Para Angela Carina Romano Vieira, coordenadora de Recursos Humanos da unidade da JBS em Jaguariúna, “como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com as comunidades onde vivemos e participamos. As doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas”.

“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.

Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem.

