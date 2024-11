Documentário “Oxumaré Senhor dos Sonhos”, da cineasta Aiyra Laura Tomé, tem estreia oficial dia 03 de dezembro

O curta-metragem será exibido no Auditório de Música da Casa da Cultura de Valinhos,

às 19h com entrada gratuita

O lançamento oficial do documentário “Oxumaré Senhor dos Sonhos” acontece no dia 03 de

dezembro de 2024, terça-feira, às 19h, no Auditório de Música da Casa da Cultura de

Valinhos. A entrada é gratuita, até a capacidade máxima do espaço. Vale destacar que o

espaço tem acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

e o documentário terá intérprete de LIBRAS para acessibilidade comunicacional.

Com equipe diversa e enfoque especial na representatividade feminina no audiovisual, o

filme entrevista a Yalorixá Doné Suramaya D’Aziri, do terreiro de Candomblé Kwe Ceja

Zinahuãn, localizado em Campinas e Lu Ahamy (feiticeira do clã da víbora), indígena da

etnia Guarani Mbyá. A direção é de Aiyra Laura Tomé, autora do projeto, que celebra a

riqueza das culturas afro-brasileiras e indígenas, além de reforçar a presença de mulheres em

posições ainda pouco acessíveis no cinema brasileiro.

Oxumaré – Senhor dos Sonhos é um documentário poético de curta-metragem, com 15

minutos de duração, que entrelaça uma narrativa visual sobre a figura de Oxumaré – Orixá

cultuado no Candomblé (religião da cultura africana) – simbolizado pela serpente e suas

profundas conexões com cura, transformações e ciclos da vida.

Para mergulhar na relação entre a serpente e a espiritualidade nas culturas indígenas e

afro-brasileiras, o enredo traz o antropólogo e pesquisador dos sonhos, Marco Tobón, que

compartilha com muita generosidade seu conhecimento e vivências.

É possível perceber a diversidade da obra, pelo olhar sensível e respeitoso, que valoriza

narrativas e simbolismos muitas vezes sub-representados. O curta-metragem traz a

representatividade de Oxumaré na renovação e no elo que promove entre mundos e planos,

destacando o valor dos saberes ancestrais.

“Acredito que o documentário pode ser uma ferramenta poderosa para desmistificar e

valorizar as tradições indígenas e afro-brasileiras. Ao trazer essas representatividades como

protagonistas da narrativa, o filme dá espaço para essas vozes, sem interpretações

externas.” – comenta Aiyra.

A autora do projeto diz ainda que entre seus objetivos com o documentário está valorizar e

criar uma narrativa que destaque a profundidade espiritual e cultural dessas tradições,

mostrando sua relevância para o Brasil de maneira global. “Espero que o documentário

desperte uma curiosidade genuína e um respeito maior por essas práticas e conhecimentos

ancestrais.”, finaliza Tomé.

O curta-metragem “Oxumaré – Senhor dos Sonhos” é um documentário produzido com

recursos da Lei Paulo Gustavo de Valinhos. Uma realização do Governo do Estado de São

Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Valinhos.

Aiyra Laura Tomé

Cineasta e educadora, Aiyra Tomé é diretora da OSC Kurumi, uma organização dedicada à

valorização das culturas afro-indígenas, que promove iniciativas que conectam saberes

ancestrais e contemporâneos através da arte e da educação. Como diretora da etnia puri,

trabalha para fortalecer a representação e o reconhecimento dessas culturas, unindo práticas

afro-brasileiras e indígenas com um enfoque na identidade, espiritualidade e preservação de

tradições.

SERVIÇO

Documentário “Oxumarê Senhor dos Sonhos”

Dia: 03/12/2024 (terça-feira)

Hora: 19 horas | Local: Auditório de Música da Casa da Cultura de Valinhos | Rua Itália,

267 – Centro – Valinhos/SP

Duração: 15 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade comunicacional: LIBRAS

Ingresso: gratuito (até a capacidade máxima do espaço)

Sinopse

“Oxumarê Senhor dos Sonhos” reúne depoimentos e performances de dançarinos, grafiteiros,

e pensadores, em uma rica intersecção de culturas e tradições. A figura de Oxumaré, o orixá

da continuidade e da transformação, é o fio condutor desta narrativa audiovisual, que une as

crenças do Candomblé com as cosmovisões indígenas e reflete sobre a influência da

colonização na vida onírica.

Ficha Técnica

Direção: Aiyra Laura Tomé | Assistente de direção: Beatriz Lumo | Direção de arte: Zezé

Baldassim | Roteiro: Aiyra Laura e Omilogã | Produção: Kacire Ema, Areté, Fungo Místico

e Farol dos Sonhos | Performances de Oxumaré: Quin Roque | Atuante e voz em língua

Ticuna: Lucas Ticuna | Entrevistados: Suramaya D’Aziri, Lu Ahamy e Marco Tobón |

Captação Audiovisual: Matheus Batata | Animação: Kuriporã Poranga | Música: Leandro

Serizo, Eduardo Guimarães, Ori-Okan e Leonardo Torres | Áudio e Mixagem: Paralelo

Studio | Intérprete de LIBRAS: Mauricio Gut