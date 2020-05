Dois meses de Quarentena: pesquisa da Abrasel revela as dificuldades dos bares e restaurantes com a pandemia

Quatro em cada cinco donos de bares e restaurantes tentaram obter empréstimos para sustentar seus negócios durante a pandemia. Mas, destes, 81% tiveram o crédito negado por instituições financeiras. A informação vem de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com empresários do setor em todo o país. Os bancos privados são os que mais negam acesso a empréstimos: 57,55% dos entrevistados receberam uma negativa em instituições deste perfil, contra 42,45% que foram barrados em bancos públicos. Com este quadro, quase 20% dos entrevistados dizem ter que demitir todo o quadro de pessoal se a situação se mantiver nos próximos 30 dias.

Para o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, os bares e restaurantes estão precisando com urgência de dinheiro barato e em adequadas condições com carência e prazo de pagamentos ajustados para os desafios atuais. “Enxergamos muitas tentativas do Governo Federal de oferecer crédito barato e que chegasse na ponta, mas que, até agora, foram infrutíferas”, afirma.

Segundo Solmucci, a situação parece estar mudando. “Estamos esperançosos com os movimentos que vêm acontecendo desde a semana passada, que começam a mostrar uma luz no fim do túnel.

O Ministério do Turismo liberou uma linha de crédito de R$ 5 bilhões via Fungetur que começa a ser utilizada com sucesso pelos empresários. Essa semana foi sancionado o Pronampe, que pode trazer alívio a uma parcela das empresas. E há informações de que o BNDES está reformulando a primeira linha anunciada, com muito alarde, mas que efetivamente não estava acessível aos empresários. Então, embora tenha havido uma frustração inicial, justificável, a expectativa é que o que deu errado está virando aprendizado para que o Governo disponibilize crédito de forma mais efetiva”.

A queda de faturamento é brutal. O delivery foi a única saída para 55% dos estabelecimentos continuarem operando. Mesmo assim, a queda na receita é de mais de 75% para 64% das empresas do setor. Além de forçar uma corrida por empréstimos, a queda obrigou os empresários a cortar custos em diversas frentes. Quase 80% das empresas já fizeram uma renegociação de aluguel.

E a possibilidade aberta pela Medida Provisória 936 (conhecida como MP dos salários) permitiu às empresas suspender os contratos de trabalho de metade dos funcionários, em média.

Renegociar com fornecedores também passou a ser mandatório. Neste ponto, a resposta é positiva. Pelo menos 50% dos fornecedores já concordaram em postergar o pagamento de dívidas ou parcelar pagamentos.

Em alguns lugares já começou a ser permitida a reabertura dos estabelecimentos para o serviço no salão. Mas a retomada não é fácil. Ela significa retomar custos fixos que estavam suspensos e até investir: 62% das empresas dizem estar encontrando dificuldades para repor os estoques. Por isso, dois em cada três empresários afirma planejar a retomada com menos funcionários e com uma capacidade de atendimento reduzida em relação à situação pré-crise.

PANORAMA NA RMC

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), os dados levantados são preocupantes. Dos 340 associados, 64 tentaram acessar linhas de crédito junto às instituições financeiras – tanto do governo como particular -, sendo que nenhum pedido foi aceito.

“O que as empresas conseguiram foram as linhas antigas, com juros bem mais elevados, com taxas na faixa de 2% a 5% ao mês”, revela o presidente da Abrasel RMC, Matheus Mason, lembrando que Campinas e diversas cidades da região completam neste sábado 60 dias de isolamento social.

Com relação ao movimento de vendas, na região constatou-se uma queda em torno de 85%. Os 15% que os bares estão conseguindo manter vem da venda através de delivery, uso de aplicativos e drive Thru. “Muitos comerciantes estão se reinventando para manter os negócios ativos durante a quarentena, sendo que mais da metade deles jamais haviam trabalhado com estes tipos de negócio. Tanto que o delivery apresentou em dois meses um crescimento que era esperado para os próximos dois anos”.

Para o presidente da Abrasel RMC, o momento é crítico e cada vez mais a necessidade de isolamento faz com que o setor se aproxime de um colapso, embora a entidade e empresários entendam a necessidade do isolamento, desde que ele tenha transparência quanto à reabertura. “O consumidor também está preocupado, mas deseja voltar a frequentar os bares e restaurantes, assim que terminar a quarentena”, aponta.

Ele cita como exemplo uma pesquisa realizada pela empresa Food Consulting para um estudo inédito sobre o Impacto da Covid-19 no Consumidor do Foodservice: 69% dos entrevistados disseram que prentendem voltar a frequentar bares e restaurantes, sendo 1/3 assim que terminar a Quarentena, 1/3 após um mês e 1/3 dois meses depois.