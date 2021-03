Domingo tem apresentação de teatro online em Jaguariúna

Neste domingo, 28, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, traz uma programação especial para a criançada que gosta de teatro. É a peça Pluft o Fantasminha que será exibida online pela página da Escola das Artes, no Facebook.

A apresentação do espetáculo acontecerá às 16h e os adultos também podem assistir com as crianças para se distrair e divertir durante a quarentena, quando todos devem evitar sair de casa para evitar a propagação do coronavírus.

A peça conta a história do Pluft, um fantasminha que vive com sua mãe em uma velha casa e morre de medo de pessoas e vê isso tudo mudar com a chegada de Maribel, uma menina que foi sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau.

Maribel é neta do falecido Capitão Bonança Arco-Íris e após ser raptada é levada em busca de um misterioso tesouro que foi deixado como herança para a garota e encontra-se numa casa velha, à beira-mar. Lá moram o fantasminha, sua mãe e seu velho tio.

Inesperadamente os dois criarão uma grande amizade que faz Pluft revelar ser um fantasminha de alma generosa e amigo solidário, capaz de vencer seus próprios medos para ajudar a menina na luta contra o pirata.