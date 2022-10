Donos de sepulturas abandonadas devem regularizar cadastro em Artur Nogueira



A Prefeitura de Artur Nogueira informa que o chamamento público para

regularizar sepulturas no município é voltado apenas aos moradores

responsáveis por covas abandonadas. O processo de atualização deve

ser feito na Administração do Cemitério Municipal, e não requer

pagamento de taxas.

A medida se faz necessária após a Prefeitura identificar uma grande

quantidade de sepulturas em estado de abandono, ruínas e falta de

identificação no Cemitério. Sendo assim, contribuintes, familiares,

parentes e ou responsáveis que tenham pessoas sepultadas em covas

abandonadas devem comparecer ao referido local, localizado na Avenida da

Saudade nº 300 – Bela Vista.

Os mesmos deverão identificar as pessoas sepultadas; cadastrar os

responsáveis pelas sepulturas; e realizar as obras de identificação e

de conservação.

COMO PROCEDER

Familiares, parentes e ou responsáveis deverão apresentar documento

com foto e o nome do ente sepultado.

As sepulturas que não forem identificadas e regularizadas com as obras

necessárias, poderão ser removidas e os restos mortais nelas

depositadas exumados e transladados para o ossuário localizado no mesmo

Cemitério Municipal.

O processo de exumação será documentado em processo administrativo

próprio que identificará a sepultura de origem dos restos mortais

(número da sepultura e número das sepulturas circunvizinhas e registro

fotográfico, se necessário) e o compartimento do ossuário destino

(número do compartimento), que conterá o número do processo

administrativo.