Dr. Ogari Pacheco é homenageado pela ABIFINA com o Prêmio Alcebíades de Mendonça Athayde

Reconhecimento destaca contribuição do fundador do Cristália para a indústria de química fina nacional

Dr. Ogari Pacheco, fundador do Laboratório Cristália, recebeu, no dia 30 de junho, o Prêmio Alcebíades de Mendonça Athayde por sua contribuição significativa ao desenvolvimento industrial e tecnológico da cadeia de química fina no Brasil. Em sua 6ª edição, o prêmio é concedido anualmente pela ABIFINA (Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades) e foi batizado em homenagem ao empresário pioneiro na indústria da química fina e um dos fundadores da entidade.

A cerimônia de entrega virtual da premiação foi conduzida pelo Conselho Administrativo da ABIFINA, com a presença de convidados, entre empresários, dirigentes públicos e personalidades da indústria.

Dr. Pacheco foi reconhecido e homenageado como personalidade marcante da indústria brasileira pelos serviços prestados ao desenvolvimento da cadeia de química fina. Na cerimônia, também foram destacadas suas ações e conquistas inovadoras como presidente da ABIFINA, cargo para o qual foi reeleito por unanimidade por 3 gestões consecutivas,

“Este prêmio representa o reconhecimento e a valorização da nossa busca incessante pela inovação, modernização e profissionalização da indústria química, com ações e soluções que estimulam o aprimoramento de todo o setor no Brasil. Agradeço a todos que me acompanharam nesta jornada e que contribuíram direta e indiretamente. Um prêmio dessa importância não se ganha sozinho”, afirma Dr. Pacheco.

Sobre o Cristália:

Fundado há 50 anos, o Laboratório Cristália é um Complexo Industrial Farmacêutico, Farmoquímico, Biotecnológico, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 100% brasileiro. É pioneiro na realização da cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula até o produto final. Possui 124 patentes em nível mundial, sendo recordista nacional. Em anestesia, e produção de IFAs é líder de mercado na América Latina.

O Grupo Cristália conta com cerca de 5.600 colaboradores, considerando as empresas coligadas, como os Laboratórios BioChimico e IMA. Para mais informações, visite o site: www.cristalia.com.br.