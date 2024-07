DR. SIN FECHA COM BRILHO O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO ROCK DE MOGI MIRIM

A comemoração pelo Dia Mundial do Rock e o 5º Encontro de Motociclistas agitou o público que compareceu sexta (19) e sábado (20) ao Espaço 250 anos, em frente ao Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Os amantes do rock in roll tomaram conta da praça para acompanhar a programação diversificada preparada pela Prefeitura de Mogi Mirim, bem como as máquinas de duas (e até três rodas) dos motoclubes da região que marcaram presença.

Com dois palcos montados, o rock rolou solto nos dois dias e não deixou ninguém parado. Na sexta-feira, passaram pelo palco principal as bandas Baú do Raul, num tributo a Raul Seixas; e Blue Army Aerosmith Cover. No palco 2, o som ficou por conta da banda The Little River Of Snake. No sábado, no intervalo das apresentações do palco 1, a banda Midland Band levou o melhor do rock nacional e internacional.

Já no palco principal, o Mogi RockMob, com cerca de 80 músicos, entre bateristas, baixistas, guitarristas e vocalistas, abriu a programação do dia. Depois, vieram Rotta do Som e, para fechar o evento, a atração nacional Dr. Sin. Com 31 anos de estrada, 11 discos lançados no mundo e apresentação e grandes eventos mundiais, como o Rock in Rio e Monsters Of Rock, a banda formada Andria Busic, Ivan Busic e Thiago Melo apresentou seus grandes sucessos, bem como canções que marcaram época no mundo todo. Um dos grandes momentos do show do Dr. Sin foi a participação especial da cantora Dani Pulcinelli, vocalista e líder da banda mogimiriana Dona Rocks, que cantou ao lado dos músicos que formam a maior banda de hard rock do Brasil.

Além das apresentações musicais, o evento do Dia Mundial do Rock em Mogi Mirim ainda teve praça de alimentação, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, pintura facial temática, exposições, feira de artesanato, tatuadores e equipes de luta de braço que realizaram combates de arrepiar. Vale destacar que os grupos de motociclistas promoveram arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos.