Draft: montadoras escolhem equipes para início da “era SUV” da Stock Car

Em iniciativa inédita na categoria, Chevrolet, Toyota e Mitsubishi definiram com quais times vão acelerar na temporada 2025

O futuro já começou na Stock Car Pro Series. Horas depois da Super Final BRB, que definiu o título da temporada 2024 para Gabriel Casagrande no último domingo (15/12), no Autódromo de Interlagos, a principal categoria do automobilismo brasileiro realizou uma iniciativa inédita na sua trajetória e promoveu o draft, processo no qual Chevrolet, Toyota e Mitsubishi escolheram as equipes com as quais competirão em 2025, ano que marca o início da “era SUV” e de uma revolução na competição.

Inspirado nas ligas de esportes americanos, como a NBA e a NFL, o draft da Stock Car reuniu representantes das três montadoras que vão medir forças a partir da próxima temporada. Uma das fundadoras da categoria e presente em praticamente toda a história da Stock, a Chevrolet teve o direito de abrir o draft, seguida pela Toyota e, depois, pela Mitsubishi, marca que retorna ao grid no ano que vem.

O primeiro draft da categoria também apresentou novas equipes, como a Scuderia Bandeiras e a Car Racing — esta última em parceria com a KTF Sports —, além da união entre Full Time e Cavaleiro Sports. Ao todo, serão 15 times que vão acelerar na Stock Car Pro Series no ano da revolução.

Confira a seguir as equipes escolhidas pelas montadoras para a temporada 2025, que se inicia no fim de semana de 3 e 4 de maio.

Chevrolet

Modelo: Tracker

Equipes: TMG Racing, A.Mattheis Vogel, Cavaleiro Sports, Scuderia Chiarelli, Scuderia Bandeiras

Toyota

Modelo: Corolla Cross

Equipes: Crown Racing, Ipiranga Racing, Full Time Sports, Full Time Cavaleiro, Car Racing KTF

Mitsubishi

Modelo: Eclipse Cross

Equipes: RCM Motorsport, Eurofarma RC, Blau Motorsport, KTF Sports, WOKIN Garra Racing