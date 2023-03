Duas pessoas ficam feridas num acidente envolvendo carros e moto em Artur Nogueira

Na noite desta terça-feira, dia 14 de março, duas pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo dois carros e uma moto. A batida entre os veículos ocorreu na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107) em Artur Nogueira.

De acordo com informações da polícia o motociclista teria se evadido do local. As pessoas feridas que estavam nos carros envolvidos na batida foram atendidas no Pronto Socorro de Artur Nogueira.

Os dois carros ficaram bastante destruídos com a batida e a moto ficou abandonada no local. A rodovia ficou interditada durante o atendimento das vítimas, mas foi liberada ainda durante a noite pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER)