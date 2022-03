Dupla é autuada na posse de cocaína, crack e maconha

Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (25), acusados de tráfico de drogas. Os dois autores foram surpreendidos pela Guarda Civil Municipal de Santo Antonio de Posse na posse de mais de 50 pinos de cocaína, além de pedras de crack e embalagens com maconha. A dupla foi autuada em flagrante e permaneceu a disposição da Justiça.

A abordagem aconteceu pela rua Olivar Siqueira César,próximio ao numeral 74, no bairro São Judas Tadeu. As equipes compostas pelos GCMs Pereira, Rebequi e Alves, e Delcielo, Sandra e Alexandra, estavam em patrulhamento pelo bairro São Judas Tadeu, com o objetivo de coibir a venda de drogas, diante das várias denúncias de tráfico pelo local. Diante da informação do comércio de entorpecentes, os agentes se deslocaram até a rua Olivar Siqueira Cesar para chegar uma denúncia, avistando os dois suspeitos.

Na abordagem, a dupla saiu correndo para interior de um pasto, porém, os guardas conseguiram deter os autuados. Com um deles, os agentes encontraram uma pochete com 56 pinos de cocaína,24 pedras de crack e três buchas com maconha.

Com o outro suspeito, identificado como menor, foram apreendidos cinco papelotes de maconha e mais R$ 53,00 R$ em cédulas diversas. A dupla foi conduzida até a CPJ (Central de Polícia JUdiciária) de Jaguariúna e autuada em flagrante.

