DVD “Imunidade” de Silviane Soares ganha destaque nas plataformas digitais

O primeiro DVD da cantora Silviane Soares, intitulado, “Imunidade”, já deu as boas-vindas com a divulgação da inédita “Beijo ruim”, primeira música do projeto lançada no Youtube e em todas as principais plataformas de distribuição digital. Alex Alves, Amanda Valverde, Lucas Ing e Matheus Costa assinam a composição.

“Beijo ruim” vem se destacando e ganhando visualizações em várias playlists de músicas nas plataformas e redes sociais. Silviane já divulgou também os medleys das covers “Mordida de amor / Perdi você”. “Imunidade” tem oito faixas, sendo duas delas inéditas, duas regravações de trabalhos anteriores da artista e quatro medleys de cover.

A produção musical do projeto ficou a cargo de Enoque Rodolfo. Digo Mendonça assina a direção de vídeo. O registro do DVD aconteceu no Sensorial Lab, em Jundiaí, cidade do interior do Estado de São Paulo.

“É a realização de um sonho! Chegou a hora de todo mundo conhecer as músicas deste projeto que foi preparado com muito amor e carinho. Estou muito feliz! Gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas neste trabalho que não mediram esforços para sonhar comigo e fazer tudo isso virar realidade. Espero que todos gostem! Ouçam, assistam, curtam e compartilhem muito todas as músicas”, pede Silviane Soares.

SILVIANE SOARES

Mineira, natural da cidade de Poços de Caldas, Silviane sempre teve uma ligação muito próxima da música sertaneja. Ainda criança, ouvia junto de seus pais e tios, em casa e festas familiares, artistas clássicos da música sertaneja como Tonico & Tinoco, Tião Carreiro e Milionário & José Rico.

Com tamanha influência musical, não demorou para que, ainda criança, Silviane adquirisse preferência pelo gênero sertanejo. O romantismo de Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, entre outros que se destacam nos anos 90, tornaram-se suas principais referências.

Aos cinco anos de idade, Silviane participou e venceu um festival de música na cidade mineira de Bandeira do Sul, cantando o sucesso “Entre tapas e beijos” de Leandro & Leonardo. Três anos depois, ela se mudou com os seus pais para Indaiatuba, município do interior paulista, onde mora atualmente.

No fim de sua adolescência, se inscreveu no programa “Country Star”, da Rede Bandeirantes – apresentado pela dupla Guilherme & Santiago – onde foi selecionada para as fases iniciais. Apesar de não ter chegado na final, aquela experiência a fez pensar o quanto amava a música profissionalmente, o que a encorajou a tomar a decisão de correr atrás do seu sonho: ser cantora.

A partir deste momento, começou a estudar canto com o professor Cezar Girardi. Logo depois, teve sua primeira banda sertaneja “Trio sem Fronteiras”, onde fez seus primeiros shows em bares, festas e feiras pela cidade de Indaiatuba e região. Seguiu se aperfeiçoando e estudou canto lírico no Conservatório Maestro Henrique Castellari. Silviane também foi backing vocal da banda de axé “Kibaiana”. Ela ainda formou a dupla “Silviane & Dill”, além de ter feito parte de outras bandas de baile como “Anexus” e “Fórmula 2”, onde na última ficou por seis anos.

Com a experiência e bagagem por ter cantado diversos estilos musicais, em diferentes formações, Silviane sempre cultivou o sonho de lançar músicas próprias e após uma breve pausa durante a gestação de sua filha, Manuela, decidiu, em seu retorno para a música, em 2016, seguir em carreira solo no sertanejo, sua grande paixão. Assim nasceu Silviane Soares.

Em 2021, Silviane Soares lançou o EP “Singular”. O projeto contou com as faixas “Nossa briga”, “Eu assumo”, “Imunidade” e “Será que é pecado”. Juntas, as músicas ultrapassaram 248 mil players no Spotify. Vivendo um novo momento em sua carreira, em 2025, Silviane Soares está trabalhando a divulgação das músicas do DVD “Imunidade”.

