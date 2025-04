ExpoRingo, em Sergipe, marca expansão da VPJ pelo Nordeste, a nova fronteira da pecuária nacional

Referência nacional na seleção genética das raças Brangus, Aberdeen Angus e Ultrablack, a VPJ Pecuária, sediada em Jaguariúna (SP), estreou na pecuária nordestina com a sensação de missão cumprida. O 1º Leilão VPJ Nordeste e o 4º Leilão Bezerra de Futuro, realizado em 29 de março, durante a ExpoRingo 2025, em Lagarto (SE), movimentaram R$ 1,25 milhão, com a oferta de 96 touros e fêmeas, além de pacotes de embriões.

A média geral aos 56 lotes ofertados ficou em R$ 22,2 mil, marcando a participação de investidores de vários estados, sendo quinze da região Nordeste. Quase toda a bateria de touros Ultrablack foi arrematada pelo empresário Geraldo Majela, fundador do Complexo FJ, sede da ExpoRingo. A estrutura é considerada o maior centro equestre do Nordeste, onde está instalada a primeira arena coberta de vaquejada do Brasil.

O investimento marca o início de um novo projeto voltado à produção da “boiada preta” que tem elevado o nível das competições. “O complexo, realmente, é uma estrutura fantástica. Nunca vi nada parecido em território nacional. Fazer parte de um projeto como este, contribuindo com genética de qualidade, é uma honra para nós”, afirmou Valdomiro Poliselli Júnior, presidente do Grupo VPJ.

Já o maior lance partiu do criador sergipano Pierre Cavalcante, titular da Angus Rio Doce, que pagou R$ 360 mil por VPJ Rusk Decision FIV 1498. O animal é considerado o melhor touro jovem Aberdeen Angus do sumário Promebo, figurando entre os 1% superiores nas cinco principais características econômicas avaliadas.

“Os animais do leilão impressionam pela qualidade genética e escore corporal. Só o fato de o touro que adquiri ser líder de sumário diz tudo. Que venham outras edições para acelerar a presença dessas raças no Nordeste”, destacou Cavalcante.

Modernizando a pecuária nordestina

Após anos atendendo às demandas da região, a VPJ Pecuária fortalece sua conexão com os pecuaristas nordestinos através de um novo projeto. Poliselli anunciou, durante a Exporingo, que está adquirindo fazendas no semiárido para implantar um núcleo de pecuária extensiva, com foco no Brangus, hoje, considerada a raça pura mais indicada ao mercado local. “Acredito que o Nordeste será a nova fronteira de produção de bezerros do País e estamos dando acesso às três raças bovinas mais valorizadas na produção de carne de qualidade”, informa o presidente do Grupo VPJ.

Para fomentar a cadeia produtiva local, o empresário “costura” parcerias para comprar a produção, desde que atenda aos padrões técnicos de sua indústria, a VPJ Alimentos. Além disso, o empresário destacou outras oportunidades para os criadores locais, como o acesso aos programas de bonificação por qualidade de carcaça, a exportação de boi em pé e a crescente demanda pela boiada preta na vaquejada.

Sobre a VPJ Pecuária

Pioneira na produção de carne de qualidade desde 1995, a VPJ Pecuária alia tradição, tecnologia e genética de ponta. A empresa mantém um núcleo avançado de melhoramento genético no Texas (EUA) e adota ferramentas de última geração, como genômica, ultrassonografia de carcaça e testes de adaptabilidade, para produzir touros e matrizes com alta eficiência na produção de carne premium. Além disso, o grupo conta com reprodutores em coleta nas principais centrais de inseminação do país. À frente da operação, Valdomiro Poliselli Júnior destaca-se por antecipar com precisão as demandas da pecuária moderna, reafirmando o protagonismo da marca no setor.

