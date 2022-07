É hoje: adolescentes da Fórmula 4 Brasil aceleram pela 1ª vez “no templo”

Sede da F-1 no país, Interlagos é reverenciado pela nova geração que sonha com a categoria máxima

Com a maior parte do grid na faixa de 15 a 18 anos, o BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA avança na preparação para a segunda etapa da sua temporada inaugural. Nesta segunda e terça-feira (11 e 12 de julho), os jovens pilotos realizam testes pela primeira vez em Interlagos, pista que sedia a Fórmula 1 e que é reverenciada como uma espécie de terreno sagrado do esporte a motor no Brasil. Por isso, a oportunidade de percorrer o traçado que é parte importante da história dos maiores pilotos brasileiros e mundiais é aguardada com ansiedade pela nova geração que sonha chegar à categoria máxima do automobilismo.

Com dois dias de duração, a sessão de testes em Interlagos tem o objetivo a dar a maior quilometragem aos jovens aspirantes, em sua maioria recém-saída do kart. Será também a primeira vez que o novo e moderno modelo Tatuus F4 T-021 com motor Abarth-Autotecnica 1.4 de 176 cv percorrerá o traçado paulistano. Desta forma, a sessão será a oportunidade perfeita para que os competidores possam se ambientar não somente ao carro, mas também à pista em que ocorrerão as etapas 2 e 3 do campeonato, agendadas para daqui três semanas.

Combate à fome — Empresa que promove e organiza o BRB Fórmula 4 Brasil, a Vicar anunciou uma campanha em parceria com a SKF do Brasil e a Prefeitura de Cajamar para arrecadar 10 toneladas de alimento por meio de desconto em venda de entradas para a etapa de Interlagos, nos dias 30 e 31 de julho. Desta forma, os ingressos solidários de arquibancada descoberta serão vendidos com 50% de desconto para quem doar 1kg de alimento não perecível. O evento também abrange a sétima etapa da Stock Car Pro Series e a quinta etapa da Stock Series.

Há ingressos a venda para as arquibancadas cobertas, no Setor M, e descobertas, com disponibilidade de praça de alimentação. O valor das entradas sem desconto é de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) para as arquibancadas descobertas, e de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para o Setor M, das arquibancadas cobertas. Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão na plataforma Sympla clicando no link.

Liderança — Com duas vitórias conquistadas na etapa inaugural da temporada, no Velocitta, o brasiliense Pedro Clerot (Full Time Sports) soma 60 pontos e é o primeiro colocado na temporada. Ricardo Gracia (Full Time), dono da vitória da prova mais curta em Mogi Guaçu, está em segundo, com 37 tentos. Nicholas Monteiro (TMG Racing), piloto nascido nos Estados Unidos, está em terceiro, com 30 pontos.

Calendário do BRB Fórmula 4 Brasil

Etapas – Data – Local – Observação

02 – 31/07 – Interlagos

03 – 07/08 – Interlagos

04 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

05 – 23/10 – Goiânia

06 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB