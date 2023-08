É NESTE SÁBADO Vacinação de cães e gatos quer manter cidade livre da raiva

Imunização também terá a segunda etapa no outro sábado, dia 26; basta agendar pelo 3862-4382

Há quase 30 anos, Mogi Mirim não registra um caso de raiva animal do Município. Graças, sobretudo, às campanhas de vacinação ocorridas anteriormente e às constantes etapas de vacinação de cães e gatos que, periodicamente, são realizadas pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), órgão ligado à Secretaria de Saúde.

Agora, neste meio de agosto, aproveitando a fama de mês do “cachorro louco”, o CCZ vai realizar, no sábado (19), mais uma etapa da vacinação antirrábica na cidade, que também terá uma segunda, no próximo dia 26. As duas imunizações ocorrerão das 8h00 às 12h00, na sede do CCZ, à rua Ariovaldo Silveira Franco, 190, próximo à Etec “Pedro Ferreira Alves”, no bairro do Mirante.

É importante frisar que para garantir a dose, o dono do cão ou gato tem que agendar a vacinação pelo telefone 3862-4382. Outras exigências do CCZ, além do agendamento, é levar os cães maiores em coleiras ou usando focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em gaiolas.

Independentemente dessas duas vacinações em dois sábados consecutivos, o CCZ imuniza cães e gatos de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00, desde que haja agendamento. O médico veterinário Rogério Marcos Garros, coordenador da vigilância ambiental e zoonoses do CCZ, falou sobre a fama de agosto de ser o “mês do cachorro louco”.

Ele garante que tudo não passa de uma “lenda urbana” e que não existe mês mais ou menos arriscado para a transmissão da raiva. “O importante é manter a vacinação de seu pet em dia”, orienta.

Agosto ganhou fama de “mês do cachorro louco” porque no Brasil as condições climáticas dessa época do ano favorecem o cio das fêmeas. Com isso, os machos apresentam um comportamento mais agressivo, sendo comum as brigas dentro das matilhas para acasalar. Diante desse comportamento, fica-se a impressão de que os animais estão mais “raivosos”.