Ecoponto móvel estará no bairro Vista Alegre nesta sexta em Artur Nogueira

Ponto de coleta funcionará das 9h às 16h, na sede da Pastoral da Criança; veja o que descartar

A Prefeitura de Artur Nogueira segue expandindo as ações de conscientização ambiental com o projeto “Ecoponto Móvel nos bairros”. Nesta sexta-feira (26), das 9h às 16h, será instalado mais um ponto de coleta voluntária, na sede da Pastoral da Criança, no bairro Vista Alegre.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Arturzi, a medida é estratégica para promover a gestão adequada dos resíduos, e busca conscientizar a população sobre a importância do descarte responsável.

A sede da Pastoral da Criança está localizada na Rua Xisto Pietrobo, número 181.

Confira os materiais que poderão ser descartados no ecoponto:

– Equipamentos Eletrônicos

– Pilhas e baterias

– Óleo usado de cozinha

– Remédios vencidos

– Lâmpadas

Vale lembrar que a Prefeitura já possui um ecoponto fixo às margens da Rodovia dos Agricultores, onde os moradores podem realizar o descarte regular desses resíduos.

A ação conjunta da população e da Prefeitura é fundamental para garantir um ambiente saudável e sustentável para todos.