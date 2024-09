EDIÇÃO ESPECIAL DA FEIRA NOTURNA CELEBRA OS 35 ANOS DO RODEIO DE JAGUARIÚNA

A edição desta quarta-feira, dia 18 de setembro, da Feira Noturna vai celebrar os 35 anos do Jaguariúna Rodeo Festival. O evento acontece no Parque Santa Maria, das 17h às 22h, com entrada gratuita. O rodeio começa nesta sexta-feira, dia 20.

E já para entrar no clima do rodeio, a atração musical da Feira Noturna desta quarta será Bruno Valente Country Band, com o melhor da música country.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna já se consolidou como uma das principais atrações semanais da cidade, atraindo um público bastante diversificado.

Além de ser uma excelente opção para compras e gastronomia, o evento proporciona um ambiente de lazer e cultura, reunindo barracas de frutas, verduras, artesanato local, pastel, lanches e outras iguarias. A Feira Noturna também é um ponto de encontro e um espaço de convivência e entretenimento para todas as idades, tanto para moradores quanto para turistas.

SERVIÇO

Feira Noturna de Jaguariúna – Edição Especial “35 anos do Jaguariúna Rodeo Festival”

Dia: 18/09

Horário: das 17h às 22h

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003, Jardim Sônia

Entrada gratuita.