Edmir Chedid garante três poços ao abastecimento da comunidade

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, deverá concluir em breve as obras de três poços profundos e reservatórios em Amparo. As atividades, realizadas em atendimento às reivindicações do deputado Edmir Chedid (União), representam investimento superior a R$ 1,7 milhão no município.Saiba mais: bit.ly/EChedid975

