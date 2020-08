Edson e Hudson lançam a divertida “Quarentena”

Eles nunca esconderam a veia bem-humorada e divertida! Ao longo dos anos, apresentaram canções de sucesso, mas usando uma linguagem autêntica para falar de coisa séria. “Abre a Janela”, “Ela Encasquetou”, “Zoião”, “Não Deixo Não” e “Quem Me Viu, Quem Me Vê” são apenas algumas delas. Agora, Edson e Hudson disponibilizam “Quarentena”, single que chega em todos os aplicativos de música. Ouça bit.ly/eh-quarentena.

A composição é assinada pelos próprios irmãos. Nela, Edson e Hudson fazem uma sincera reflexão sobre as dificuldades vividas devido ao momento de pandemia mas, claro, de forma engraçada.

“Tenho certeza que com a pandemia todo mundo experimentou um novo mundo. Realmente é bem complicado esse momento de isolamento. Claro que a nossa abordagem é divertida, mas trazemos uma mensagem séria. A quarentena nos fez voltar às origens, a redescobrir a simplicidade em muitas coisas e sairemos desse período ainda mais gratos”, fala Edson.

“Quarentena” foi gravada no estúdio do cantor Hudson em Limeira (SP). Além da composição ao lado do irmão, o guitarrista também assina a produção musical e arranjos. “É uma música que tem a nossa cara, pra cima e bem alegre. Também tive a honra de produzir a canção, coisa que adoro. É um momento que tenho aproveitado para fazer coisas que antes, pela correria, ficava mais difícil. Produção musical é uma das minhas paixões”, diz Hudson.

Nascidos e criados em família circense, Edson e Hudson tiveram o pai como uma das mais importantes referências. Gerônimo Silva, também conhecido como o palhaço Beijinho, assinou algumas composições dos filhos, dentre elas, “Abre a Janela”. “Tivemos o melhor professor em casa. Aprendemos com ele a usar esse lado divertido e inocente ao mesmo tempo, a construir uma música de forma leve para falar de algo sério. Momento de retribuirmos apresentando essa faixa que traz muito de nós”, encerram.