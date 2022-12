Edson Rodrigo, de Monte Alegre do Sul, é reeleito presidente do CICAP

O Consórcio Circuito das Águas Paulista (Cicap) realizou, na última quarta-feira, a eleição da presidência para os anos de 2023 e 2024.



A reunião, realizada na sede do consórcio, reelegeu Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, prefeito de Monte Alegre do Sul, como presidente, e o prefeito de Lindóia, Luciano Lopes, como vice-presidente. O tesoureiro será o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins.

Reconduzido à presidência, Edson Rodrigo comenta que os dois últimos anos foram de muito trabalho pelo crescimento do Circuito das Águas Paulista. “Nesse mandato, nos dedicamos a unir ainda mais os municípios e trabalhar de forma a destacar a qualidade dos nossos atrativos. Nós somos o destino mais completo do Brasil. Temos natureza, aventura, gastronomia, cultura e a ruralidade”.

Com esse objetivo, uma série de ações de articulação foi executada. Da parceria com o Instituto Federal para a obtenção das IGs do café e da cachaça, ao trabalho integrado com o Sebrae, para aumentar a articulação entre o Poder Público e os empresários, estimulando sua união, capacitação e, a partir de 2023, sua certificação com o Selo Qualitur.

O Cicap – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e tem como objetivo o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, como presidente.

Mais informações: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

E-mail: contato@circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

Endereço: Avenida Viriato Valente, 513, Centro, Monte Alegre do Sul/SP.