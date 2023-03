Educação apresenta o Plano Municipal de Intervenção Pedagógica: Acelera Mogi Guaçu: Rumo À Excelência Do Ideb

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, e a equipe

pedagógica do ensino fundamental I e II, juntamente com os supervisores

de ensino, apresentaram aos gestores das Escolas Municipais de Ensino

Fundamental (EMEFs) o Plano Municipal de Intervenção Pedagógica

Acelera Mogi Guaçu: Rumo à excelência do IDEB. A reunião aconteceu

no último dia 17, em uma sala das Faculdades Integradas Maria

Imaculada.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um

importante indicador que reflete o desempenho dos alunos em relação a

determinadas metas de aprendizagem. A elaboração do Plano Municipal de

Intervenção Pedagógica para recuperar o IDEB de Mogi Guaçu é

justificada pela necessidade de melhorar a qualidade da educação no

município após a pandemia da Covid-19 e garantir que os alunos tenham

acesso a uma formação de qualidade.

“Apresentamos o Plano Municipal com o objetivo de mostrar para toda a

equipe quais são nossas metas de trabalho e chamá-los para um trabalho

em conjunto em prol da educação de Mogi Guaçu. Temos tudo para

elevarmos os índices e temos certeza que os resultados mais promissores

serão alcançados de imediato, pois já começamos a trabalhar”,

destacou o secretário.

O Plano prevê ações como: investimento em formação continuada de

professores e gestores, adoção de práticas pedagógicas de apoio

pedagógico e recomposição de aprendizagens, disponibilização de

recursos pedagógicos específicos para o desenvolvimento de habilidades

de leitura, escrita e de matemática e estabelecimento de uma gestão

pedagógica eficiente, que promova ações de incentivo e valorização

da participação e do comprometimento de toda a comunidade escolar.

