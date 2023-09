Educação concede subsídio transporte para 81 estudantes de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal da Educação vai conceder o auxílio de subsídio transporte para 81 estudantes, sendo cinco do ensino técnico e 76 do ensino superior. Os contemplados estudam em nove cidades da região, incluindo Mogi Guaçu. Vale ressaltar que foi feita uma análise socioeconômica de todos os cadastramentos pelas equipes de assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio dos monitores da Secretaria Municipal da Educação.

Por meio da Lei nº 5.731, de 13 de abril de 2023, de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti, a Prefeitura também passou a conceder o benefício para os estudantes do ensino médio técnico e profissionalizante. A lei entrou em vigor na data de publicação, sendo retroativa a 1º de fevereiro de 2023. O valor anual do auxílio de subsídio transporte para os estudantes será de R$ 195.795,00. Neste momento, será pago o montante de R$ 97.897,50 correspondente ao período do primeiro semestre entre fevereiro e junho de 2023.

É importante esclarecer que os alunos irão receber o primeiro repasse de 50% do valor a que tem direito a partir do dia 10 de outubro e que os pagamentos serão realizados por ordem alfabética. Já a outra metade do benefício será paga no mês de dezembro. “O valor do subsídio será repassado aos beneficiários por meio de depósito em conta bancária. Em 2023, conseguimos ampliar o programa para os alunos dos ensinos técnicos e profissionalizantes e para os próximos anos teremos condições de atender um maior número de estudantes”, comentou o secretário da Educação, Paulo Paliari.

Terão direito ao auxílio de subsídio transporte os estudantes que cursam o ensino superior em Araras (33), Campinas (18), Engenheiro Coelho (6), Espírito Santo do Pinhal (5), Jaguariúna (6), Limeira (2), Mogi Guaçu (1), Mogi Mirim (5) e São João da Boa Vista (5). Já pelo ensino técnico receberão o benefício, os alunos que estudam em Mogi Mirim, sendo quatro deles na Escola Técnica Estadual (Etec) e um na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec).