Educação de Holambra realiza ação nesta quinta para promover a cultura da paz nas escolas

O Departamento Municipal de Educação de Holambra irá promover nesta quinta-feira, dia 20 de abril, ação para fortalecer a cultura da paz nas unidades de ensino do município.

Segundo a diretora municipal da pasta, Claudicir Picolo, a entrada de cada unidade contará com arco decorativo feito de balões brancos. A parte interna terá cartazes com mensagens de paz e alunos levarão folhetos informativos para casa. Os servidores foram orientados a vestir as cores branca e azul e, durante o período de aulas, serão realizadas atividades como jogos, dinâmicas, rodas de conversa e exibição de vídeos para tratar do tema e contribuir com a construção de um ambiente mais saudável e de confiança.

“A paz deve fazer parte da vida de cada um de nós, seja no lar, no trabalho, na escola ou nas ruas”, explicou a diretora. “As atividades propostas para este dia visam despertar o educando para o verdadeiro sentido da paz, mostrando-lhe que precisamos torná-la mais do que apenas uma simples palavra, mas uma condição para que nossas vidas sejam mais saudáveis, solidárias, sustentáveis, respeitosas, dignas e seguras”.

Ainda de acordo com ela, a iniciativa também se estenderá às escolas das redes particular e estadual do município.

A ação ocorre em função dos ataques recentes em outros estados brasileiros e que têm reforçado a preocupação em toda a sociedade com a proteção de crianças e jovens em sala de aula.

“Temos nos esforçado para apresentar ações que contribuam para garantir a integridade e bem-estar de profissionais, alunos e pais dos estudantes na rotina escolar. Também é fundamental prevenirmos a disseminação de informações falsas. Importante estarmos sempre alertas, mas com tranquilidade em nossa rotina”, disse o prefeito Fernando Capato.

Holambra conta, desde 12 abril, com o Botão de Segurança, um aplicativo que permite o acionamento da Guarda Civil Municipal, por parte de colaboradores das unidades de ensino, em caso de atividades suspeitas ou ações que possam colocar em risco a comunidade. Além disso, as rondas escolares foram ampliadas e o sistema de monitoramento, por sua vez, também está focado nas escolas.