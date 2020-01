EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA FECHA 2019 NA LIDERANÇA EM QUALIDADE DE ENSINO NA RMC

Mais uma vez a qualidade do ensino na rede municipal de Educação de Jaguariúna coloca a cidade em destaque dentre as 15 maiores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) ao obter 750 pontos no quarto trimestre de 2019 – outubro, novembro e dezembro – quando obteve Alto Grau de Satisfação.

A pesquisa é feita a cada três meses pelo INDSAT (Índice de Satisfação dos Serviços Públicos), que avalia a satisfação da população com os principais serviços oferecidos pelas prefeituras. A avaliação é feita em visitas domiciliares e entrevista pessoal com uso de palmtops pelos entrevistadores.

O público-alvo é formado por pessoas (eleitores) com 16 anos ou mais nas cidades pesquisadas. Com isso, o nível de ensino nas escolas municipais é considerado o melhor, superando municípios maiores e com mais recursos financeiros como Americana, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Paulínia, Santa Bárbara D’oeste e Sumaré.

A pesquisa trimestral do INDSAT também é feita com moradores de Artur Nogueira, Cosmópolis, Monte Mor, Nova Odessa, Valinhos e Vinhedo. O resultado deixou bastante satisfeita a secretária municipal de Educação de Jaguariúna, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

“Temos o compromisso de produzir um ensino de qualidade, conforme nos pede o prefeito e esperam os pais, então, quando essa avaliação se repete com níveis acima do esperado, só temos que comemorar e parabenizar todos os envolvidos”, disse.

Na opinião de Cristina Catão, além do ótimo trabalho desenvolvido pelas equipes pedagógicas e demais servidores da Educação municipal, a proximidade e participação dos pais em cada escola é um dos fatores que contribuem para o repetido sucesso na alfabetização de crianças e adolescentes.

“As mães, principalmente, participam da vida escolar de seus filhos ao longo do ano e conferem isso de perto durante nas edições do Escola Amiga, um projeto de sucesso implantado em 2017 e que beneficia todas as comunidades”, conclui. Ela destacou ainda os constantes treinamentos pelos quais passam os professores e a excelente qualidade da merenda escolar, também apontada como uma das melhores da RMC.

PONTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PELO INDSAT

Indsat menor que 350 pontos = Baixíssimo Grau de Satisfação

Indsat entre 350 e 499 pontos = Baixo Grau de Satisfação

Indsat entre 500 e 649 pontos = Grau Médio de Satisfação

Indsat entre 650 e 799 pontos = Alto Grau de Satisfação

Indsat igual ou maior que 800 pontos = Grau de Excelência

Fonte: Site oficial do INDSAT – Janeiro 2020.

Reportagem: Aluízio Santana

Foto: Ivair Oliveira/Arquivo PMJ