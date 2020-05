Educação faz distribuição de material impresso para alunos

Todas as unidades escolares de Pré-Escola e Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação estão fazendo a distribuição dos materiais impressos de atividades para que os alunos possam desenvolver em casa. O material começou a ser entregue para os pais e responsáveis no ato de adesão ao Kit de

Alimentação Suplementar e quem ainda não retirou deve entrar em contato com a escola para agendar a retirada.

A partir do dia 11 de maio todos os alunos do Ensino Fundamental começarão a receber apostilas e a entrega seguirá um cronograma que será divulgado em breve.

Para os alunos da Pré-Escola, após o término dos dez dias de atividades que estão nesse material impresso, os responsáveis que tiverem dificuldade com impressão podem entrar em contato com a escola do aluno para obter o material.