Educação premia os vencedores da Gincana Pirados por Matemática

Na manhã desta sexta-feira, 6 de dezembro, foram premiados os vencedores da Gincana Pirados por Matemática. O evento, que foi organizado e promovido pela Secretaria Municipal da Educação, aconteceu no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos. Participaram da fase final da competição 40 estudantes da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu.

A gincana municipal reuniu alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) de 11 escolas municipais, que foram envolvidos na ação, que teve como objetivo valorizar o potencial dos estudantes para a Matemática. Na fase final, os alunos foram divididos em três categorias: Grupo 1 (6º e 7º ano), Grupo 2 (8º e 9º ano) e Grupo 3 (Matemática Diferenciada).

Os três primeiros colocados de categoria foram os seguintes:

Grupo 1

1) João Miguel Silva dos Anjos – EMEF João Bueno Junior;

2) Ygor Gabriel da Silva Bueno – EMEF Waldomiro Calmazini;

3) Yasmin Lorrany Laifer – EMEF Geraldo Sorg.

Grupo 2

1) Leonardo Anaia de Lima – EMEF Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola;

2) Herick Francisco Siton da Luz – EMEF João Bueno Junior;

3) Gabriel Henrique Dias – EMEF João Bueno Junior.

Grupo 3

1) Luiz Otávio Lima Aguiar – EMEF Geraldo Sorg;

2) Lara Gabriella da Silva Faria – EMEF Waldomiro Calmazini;

3) Rafaela da Silva Lima – EMEF Geraldo Sorg.

Os estudantes receberam medalhas de 1º, 2º e 3º lugares e um kit com lapiseira e grafite. Os primeiros colocados dos Grupos 1 e 2 receberam ainda de presente um jogo de Banco Imobiliário e o vencedor do Grupo 3 um jogo de Can Can.

Além deles, também foram premiados os alunos que colaboraram com o desenvolvimento da gincana, sendo eles:

Rafaela P. Horácio de Oliveira (criadora do mascote da gincana) com uma caixa de lápis de cor aquarelada – EMEF Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola;

Vinícius da Silva Genuíno (criador do nome do mascote Pierre) com um jogo de Can Can – EMEF Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola;

Pedro Otávio Nogueira (criador do nome da gincana) com um livro de Matemática – EMEF Profª Maria Diva Franco de Oliveira.

Gincana

Na primeira fase, mais de três mil estudantes foram envolvidos nas atividades. Depois, 440 alunos participaram da fase geral. Ao todo, foram oito tipos de jogos divididos em oficinas, que os estudantes visitaram e jogaram durante o período da gincana na escola, como treminó, dominó (de fração, de figuras geométricas, de potência, raiz, algarismos romanos, de quantidade, adição e multiplicação) e Batalha Naval.

As escolas participantes foram:

EMEF João Bueno Jr

EMEF Profº Geraldo Sorg

EMEF Adirce Cenedeze Caveanha

EMEF Profª Marina Ap. Rogério Paschoalotti

EMEB Coronel Joaquim Leite de Souza

EMEF Profª Maria Diva Franco de Oliveira

EMEF Antônio Giovani Lanzi

EMEF Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola

EMEF Waldomiro Calmazini

EMEF Anira Franco de Campos

EMEF Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola