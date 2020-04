Educação: Secretaria está finalizando plataforma de ensino para alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação se prepara para lançar nesta semana uma plataforma digital de ensino durante o período de suspensão de aulas presenciais por conta do coronavírus. A equipe pedagógica do município finalizou nesta quarta-feira, dia 29 de abril, as atividades de capacitação para a realização do ensino a distância.

A plataforma proporcionará aos alunos da rede municipal conteúdos exclusivos das disciplinas correspondentes à série em que estão regularmente matriculados. Com isso, será possível dar continuidade ao ensino que vinha sendo desenvolvido em sala de aula.

ACESSO A TODOS

A Educação do município fará com que o material educativo chegue a todos os alunos da rede municipal, inclusive aqueles que não possuem acesso à internet, uma vez que, a realização das atividades é obrigatória e contabilizará presença.

Pedimos também a colaboração dos pais e responsáveis para o bom andamento do projeto. Por isso, todos terão acesso a plataforma e poderão monitorar as atividades e garantir que os alunos estejam desenvolvendo o conteúdo.

A equipe da Secretaria entrará em contato com as famílias e instruirá sobre o funcionamento da plataforma digital de ensino.