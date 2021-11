Efeitos da “Marvada” causa acidente em Santo Antônio de Posse

Quantas e quantas e mais quantas vezes teremos que escrever notícias, matérias – muitas vezes mais aprofundadas – no intuito de tentar fazer entender que bebida alcoólica e volante nunca darão certo? Quantas pessoas mais terão de se machucar, ferir, ou, ainda, quem sabe, a mais viu da pena: MORRER, para que tenhamos consciência deste fato?

Se o condutor embriagado pusesse em risco unicamente a própria segurança, certamente, não precisaria de lei para coibir tal práticas. Só que, no entanto, nós sabemos que um motorista bêbado, torna-se uma máquina perigosa contra a saúde e o bem estar do próximo. Um carro dirigido por uma pessoa sem controle natural de suas emoções, habilidades e raciocínio é uma arma quase mortal!

E foi neste estado que a polícia de Santo Antônio de Posse, encontrou um homem na noite de domingo na Cidade.

Segundo informações da Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, um homem conduzindo um automóvel com sinais de embriaguez causou um grave acidente na região.

De acordo com o Boletim de Ocorrência -B.O, lavrado pela Polícia, o imprudente atropelou um casal e ainda, colidiu veículo contra uma motocicleta.

O acidente causado pela ingestão “marvada” e imprudência do condutor, deu-se na Rua José H. Maldonado Lopes, saída para Jaguariúna.

Informações contidas no B.O asseguram que o motorista, causador do acidente, mal conseguia parar em pé. Além disso, também, consta a informação de que as vítimas foram socorridas com diversas fraturas pelo corpo e precisaram de atendimento de urgência no Hospital.

O infrator recebeu voz de prisão ao se negar fazer o teste do bafômetro e ficou a disposição da justiça.