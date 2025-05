ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DEFINE NOVOS REPRESENTANTES

Nesta terça-feira, 13 de maio, o Teatro Municipal Dona Zenaide foi palco da eleição dos novos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Cultura de Jaguariúna. Com a participação ativa da comunidade, a votação contou com 280 votos, consolidando o processo democrático e participativo no município.

Foram eleitos titulares e suplentes para diferentes linguagens artísticas e setores da cultura, que agora terão voz ativa na formulação e acompanhamento das políticas culturais da cidade. Confira o resultado por segmento:

Os conselheiros eleitos atuarão ao lado dos representantes do poder público, formando um colegiado que tem como missão colaborar com o desenvolvimento das políticas culturais de Jaguariúna, garantindo a diversidade, a inclusão e o fortalecimento dos artistas e fazedores de cultura locais.

A Secretaria de Cultura de Jaguariúna agradeceu a todos os envolvidos no processo eleitoral e destacou a importância da ampla participação popular como sinal de fortalecimento da cultura no município.

Confira os eleitos para o conselho:

Artes Visuais:

Titular – Roosevelt Amorim

Suplente – Yura Apoli

Artes Cênicas:

Titular – André Menininho

Suplente – Alessandra Mazzo

Música:

Titular – Igor Crecci

(Não houve candidato a suplente)

Literatura:

Titular – Carla Aquino

Suplente – Renan Feitosa

Cultura Popular:

Titular – Wallace Oliveira (Guerreiro)

Suplente – Márcia Ramos

Artesanato:

Titular – Ana Ribeiro

Suplente – Stela Goliaff

Economia da Cultura:

Titular – Bruno Morrinho

Suplente – Priscila Aguiar