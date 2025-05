Alunos de Cosmópolis participam de ação educativa do Maio Amarelo

Campanha mundial busca conscientizar sobre segurança no trânsito e valorizar a vida

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu nesta segunda-feira (5) uma importante ação de conscientização no trânsito com os alunos da EMEB Cecília Meireles. A iniciativa integra as atividades do Maio Amarelo 2025, campanha global que chama atenção para o alto índice de acidentes e vítimas nas vias públicas.

Com o tema deste ano — “Desacelere, seu bem maior é a vida” —, a campanha, idealizada pelo OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, reforça a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito. A proposta é incentivar condutores, pedestres e ciclistas a reduzirem a velocidade e adotarem comportamentos conscientes, preservando o bem mais precioso: a vida.

Na ação realizada na unidade escolar, os alunos participaram de atividades educativas voltadas à reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro. A proposta é que essa formação desde cedo crie uma cultura de respeito e responsabilidade que se estenda à comunidade.

A Prefeitura de Cosmópolis reforça seu compromisso com a educação para o trânsito e seguirá promovendo ações de conscientização ao longo do mês de maio.