Elektro promove reunião sobre os riscos da rede elétrica no trabalho das empresas de telecomunicações

Na manhã desta terça-feira, 10 de setembro, a Concessionária Neoenergia Elektro de Campinas realizou uma reunião com servidores da Prefeitura de Mogi Guaçu e compartilhadores de distribuição de serviços de instalação de TV e internet sobre os riscos da rede elétrica no trabalho das empresas de telecomunicações. O encontro foi organizado pelo Departamento de Iluminação Pública por meio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e aconteceu na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A ação tem como objetivo aumentar a segurança dentro da área urbanizada para os veículos e pedestres que circulam pelas ruas e avenidas das cidades e, principalmente, reduzir os números de acidentes por meio da rede elétrica, seja em casa, trabalhando em uma obra, tocando em um fio na rua ou até empinando uma pipa. A Concessionária Neoenergia Elektro de Campinas atende 228 municípios entre os Estados de São Paulo (SP) e Mato Grosso do Sul (MS), sendo 27 deles da região, incluindo Mogi Guaçu.

O especialista comercial da Elektro, André Fernandes, explicou que são muitas as possibilidades de acidentes e poucas as chances para as vítimas. “A ideia é usar a informação como arma para prevenir tais ocorrências”, disse.

Ele comentou ainda que é preciso unir forças para alertar a sociedade sobre a prevenção para evitar a ocorrência de choques elétricos e acidentes graves que podem levar os profissionais da área ao óbito dependendo do caso. “Já estamos realizando ações intensificadas sobre a importância da segurança neste tipo de serviço e também para chamar a atenção sobre os riscos e dar orientações de como prevenir os acidentes”, falou.

Também participaram do encontro, o agente de relacionamento institucional da Elektro, Joás Rodrigues, e os secretários municipais de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi; de Assuntos Jurídicos, João Valério Moniz Frango; de Segurança, Élzio Romualdo; o ouvidor do Município, Rodrigo Domingos, além do presidente e do diretor da Defesa Civil, Gildézio Cezário, e Carmelito Ozório Silveira.