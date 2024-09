EM MOGI MIRIM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E DESFILE MARCAM COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

O tradicional desfile cívico-militar marcou as comemorações pelo 202º aniversário da Independência do Brasil em Mogi Mirim. O ato aconteceu na manhã de sábado, no feriado de 7 de setembro, e atraiu bom público que acompanhou as apresentações das representações militares e da sociedade civil. Os participantes percorreram a rua Chico Venâncio, passando pela Praça Rui Barbosa, com a dispersão sendo pela rua José Bonifácio e vias laterais.

As festividades foram abertas na Praça Rui Barbosa, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Mogi Mirim. Presença de autoridades civis e militares e participação da Banda Lyra Mojimiriana e do Coral Municipal. Os pavilhões foram hasteados ao som da marcha batida. Houve, em seguida, a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil.

O desfile foi aberto pelo Tiro de Guerra. Depois, desfilaram, pela ordem, Secretaria de Segurança Pública (Guarda Civil Municipal e Bombeiro Municipal), Polícia Militar e Polícia Rodoviária. A Fanfarra da 3ª Idade veio na sequência, seguida da Secretaria de Educação, que foi representada por 540 alunos das 19 Emebs (Escola Municipal de Educação Básica), além da fanfarra da Emeb “Prof. Humberto Brasi”.

Grupo de Escoteiros Encanto das Matas, Ordem DeMolay, banda marcial da Associação Brasil SGI (Soka Gakkai Internacional), Grupo de Escoteiros Valentino Balestro e FAM (Fanfarra Amigos de Mogi Mirim) também marcaram presença. A FAM, inclusive, iniciou na ocasião o trabalho de resgate das cornetas nos desfiles.

Para encerrar, desfilaram alunos e professores das escolas estaduais ‘Coronel Venâncio, ‘Prof. Valério Strang’, ‘Monsenhor Nora’ “Prof. Ernani Calbucci’, ‘Dr. Oscar Rodrigues Alves’, ‘Prof. Antonio José Peres Marques’, ‘São Judas Tadeu’ e ‘Profa. Dra. Altair Poletini’. As unidades escolares foram representadas por 160 integrantes, com destaque para a fanfarra da escola São Judas.