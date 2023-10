Em parceria com Associação de Moradores das Casinhas, Prefeitura investe em melhorias na iluminação pública

Novos investimentos foram implantados em frente à Capela São João Baptista, no Residencial Nosso Sonho, e em parte da estrada rural próxima

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Obras & Serviços, e em parceria com a Associação de Moradores do Residencial Nosso Sonho (AMRNS), realizou uma nova melhoria na iluminação pública de pontos estratégicos do bairro popularmente conhecido como “Casinhas”.

O investimento foi colocado em frente à Capela São João Baptista e em parte da estrada rural próxima. Além disso, um poste foi reativado no local.

As melhorias, segundo o prefeito Lucas Sia (PSD), reafirmam o compromisso da gestão em promover qualidade de vida a todos os moradores de Artur Nogueira, sobretudo nos quesitos segurança e trânsito. “A parceria do Poder Executivo Municipal com a AMRNS garante um diálogo sincero e aberto. Ouvimos as necessidades e anseios da população para procurarmos soluções essenciais no bairro. Sem essa aproximação, não seria possível desde os pequenos reparos até grandes obras”, frisa.

O secretário de Obras & Serviços, Renato Carlini, e o responsável pela iluminação pública nogueirense Riquinho Milk, também destacam que a manutenção garante que a população embarque e desembarque durante a noite sem perigos, já que no local ônibus públicos e escolares circulam diariamente.

PEQUENAS E GRANDES OBRAS

Além das obras de manutenção do bairro, é importante destacar que, este ano, o prefeito Lucas Sia (PSD) também anunciou a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Residencial Nosso Sonho – mais um passo em direção ao progresso do bairro e do município.

A obra tem um investimento total de R$ 1.253.520,94, com parte dos recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo e recursos próprios da Administração Municipal. Um destaque importante vai para o empenho dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, que pleitearam R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Rogério Nogueira (DEM).

A nova unidade de saúde ficará localizada na Rua Cristian Cesar Carrari, nº 80, no bairro Nosso Sonho. A localização estratégica foi escolhida para garantir maior acessibilidade aos moradores da região, que poderão desfrutar de um espaço moderno e bem equipado para o atendimento médico, odontológico e demais serviços oferecidos pelas UBS.