Em sete dias, Mata Ciliar recebe três animais vítimas de colisão com linhas de pipa

Apesar de ser apenas uma brincadeira para as pessoas, soltar pipa pode acarretar em acidentes graves e até mortes aos animais silvestres, principalmente as aves. Somente em sete dias, por exemplo, três casos chegaram ao Cras da Mata Ciliar, sendo um tucano-toco, uma coruja-orelhuda e um pica-pau-do-campo.

O tucano-toco chegou no dia 15 deste mês, entregue pela Guarda Municipal de Vinhedo após ser encontrado machucado em um galpão de uma empresa. Já a coruja-orelhuda foi entregue na terça-feira (19) pela Defesa Civil de Cabreúva, após ser encontrada enroscada na linha de pipa, no telhado de uma residência. Enquanto o pica-pau-do-campo chegou na última quinta-feira (21), sendo encontrado pendurado em um poste de luz de Indaiatuba, preso em uma linha de pipa, e entregue por agentes da prefeitura.

Após análises de nossa equipe foi constatado que o tucano apresentava uma laceração debaixo da asa direita em razão do cortante da linha e não conseguia voar; a coruja estava com a linha presa na ponta de sua asa direita e um corte superficial; e o pica-pau apresentava um corte profundo na asa esquerda, com sangramento ativo.

O tucano-toco e a coruja-orelhuda seguem em tratamento clínico com medicação, apresentando quadros positivos de saúde. Entretanto, o pica-pau-do-campo não resistiu ao ferimento e, infelizmente, veio à óbito.

É importante ressaltar a responsabilidade que as pessoas devem ter ao soltarem pipas, não descartando linhas no ambiente ou fazendo uso de cortante nas linhas.