EM SUA 49ª EDIÇÃO, CAVALARIA ANTONIANA REFORÇA COMBATE AOS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS

A Cavalaria Antoniana de Jaguariúna chega à sua 49ª edição, no próximo dia 23 de junho, com atenção especial ao combate aos maus-tratos aos animais. O tradicional evento religioso – que reúne centenas de cavaleiros e percorre várias ruas da cidade – terá o slogan “Cavalaria consciente” e contará com mensagens de conscientização contra os maus-tratos. A participação é gratuita, não sendo necessário fazer inscrição.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento deste ano será realizado em duas etapas. Na primeira, no período da manhã, os participantes irão se concentrar a partir das 8h na Fazenda da Barra e a saída da Cavalaria está prevista para as 9h30. O percurso – que será divulgado em breve – irá durar aproximadamente duas horas, com retorno para o mesmo local da saída. Ao final da cavalgada, haverá entrega de medalhas e homenagens.

A segunda etapa do evento acontecerá a partir das 15h, no Parque Santa Maria, onde haverá praça de alimentação, área kids, apresentação da Orquestra Municipal de Violeiros do Jaguary e show sertanejo. A Secretaria de Turismo e Cultura ressalta que não será permitida a entrada de cavalos no parque.

“O nosso objetivo é promover uma cavalaria consciente e contamos com a colaboração de todos os amantes de cavalo para realizarmos, juntos, uma linda festa para toda família”, informa a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna.

PROGRAMAÇÃO NA FAZENDA DA BARRA

8h às 9h – Concentração de cavaleiros; café da manhã e bênção

9h30 – Saída da cavalaria pelo percurso oficial

11h30 – Retorno previsto da cavalaria à Fazenda da Barra

PROGRAMAÇÃO NO PARQUE SANTA MARIA

15h – Início das atividades festivas da Cavalaria

16h – Apresentação da Orquestra de Violeiros

18h – Show principal

20h – Encerramento

Foto: arquivo