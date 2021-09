EMEB Florestan Fernandes é premiada no projeto Gota d’água

A Secretaria Municipal de Educação realizou um evento na última semana para homenagear toda a equipe da EMEB Florestan Fernandes, vencedora do prêmio do projeto Gota d’água 2020. Estiveram presentes no evento o Secretário de Educação, Profº Luciano Bento Ramalho, a equipe técnico-pedagógica da pasta, a equipe gestora e professores da escola, e os alunos que produziram o vídeo vencedor. A professora Angela Rezende, que coordenou o projeto em 2020, também esteve presente para receber a homenagem.