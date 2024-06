EMEB “Professora Simone Aparecida Guerrero Bueno Bellini”

Em uma área de 3.266 m², a estrutura conta com 10 salas de aula, sala de leitura, sala de informática, sala de recursos, quadra poliesportiva, secretaria, sala de direção, duas salas de coordenação, sala dos professores, cozinha, refeitório, vestiário, área de serviço, almoxarifado, despensa, sala de material esportivo, sala do grêmio, sete banheiros – sendo três com acessibilidade – para alunos e dois banheiros para professores e funcionários.

A nova unidade atenderá cerca de 500 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do período regular. A quantidade de vagas do Período Integral dessa unidade ainda será definida.

A Secretaria Municipal de Educação já deu início junto ao Governo do Estado ao processo de autorização de funcionamento dessa nova EMEB e eles têm até 180 dias para responder.

O funcionamento está previsto para o ano que vem devido a necessidade de aguardar os trâmites junto ao Governo do Estado e fazer a reorganização de matrículas, organização de rotas de transporte e contratação de recursos humanos.

Essa nova escola irá “desafogar” outras unidades próximas, como João Simões e Gilmery, e depois permitirá a ampliar o atendimento em tempo integral nessas unidades.

Até o momento, o investimento é de R$ 7.974.507,07 de recursos próprios, sendo R$ 7.382.703,73 das obras (que ficaram sob responsabilidade da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli) e R$ 591.803,34 para compra de parte do mobiliário. Os processos de abertura de licitações para aquisição das lousas digitais e sistema de climatização também já estão em andamento.

Sobre a homenageada

Nascida em 19 de setembro de 1960, filha de Simão Dias Bueno (in memorian) e Aurora Guerrero Bueno (in memorian), Simone teve uma única irmã, a querida Dona Ana Lúcia Bueno Peruchi que já foi secretária de Educação de Itapira. Foi casada com o atual Secretário de Serviços Públicos, Sr. Adolpho Bellini Filho, com quem teve dois filhos: Gustavo e Maíra, a qual lhe deu duas netas: Júlia e Alice.

Cursou Ciências com habilitação plena em Matemática na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Mogi Mirim, e Pós-Graduação em Psicopedagogia na Universidade Castelo Branco. Em 2010 concluiu o curso de Pedagogia através da UNAR-Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”.

Iniciou sua vida profissional como Professora de Educação Básica III na Rede Estadual de Ensino em 20 de setembro de 1985, atuando até sua aposentadoria no ano de 2018. Lecionou na Escola SESI em Itapira e nas Escolas Estaduais Prof. Dr. Júlio Mesquita e Prof. Cândido de Moura. Nesta última, atuou por três anos como Vice Diretora do Programa Escola da Família. Em 2020 ingressou na Rede Municipal de Ensino como Professora de Educação Básica Infantil I no Centro de Educação Infantil “Irmã Maria das Mercês”, no bairro do Cubatão, onde permaneceu lecionando até a data de seu falecimento em 17 de dezembro de 2020.

Durante sua vida profissional, Simone sempre trabalhou com muito amor, empenho e dedicação na arte do ensinar, pois para ela sua profissão era uma missão de vida. O seu dom era facilmente reconhecido por todos os seus alunos, colegas de profissão e familiares. Era uma pessoa motivada a compartilhar seu conhecimento com todos que a rodeavam. Era uma pessoa que visava uma sociedade mais justa e igualitária.