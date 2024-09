Empreendedores da região de Campinas estarão na Expoalimentaria Peru 2024

Hortolândia e Engenheiro Coelho terão representantes no evento que acontecerá entre 25 e 27 em Lima

Empreendedores da região de Campinas conhecerão a 9ª edição da Expoalimentaria, feira que destaca a importância dos setores de alimentação, bebidas, serviços, máquinas, equipamentos e embalagens. Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae-SP em Campinas comemora que a região estará representada em um dos mais importantes eventos da América do Sul. “As empresas são nossas parceiras e vê-las nesse evento é de grande valia para Hortolândia, Engenheiro Coelho e toda nossa região.”

Cristian Eduardo Ferreira, da Pancremo Pão de Queijo, de Hortolândia, irá para a Expoalimentaria pela primeira vez e tem grandes expectativas. “Espero aprender sobre negociação internacional, colher informações sobre o mercado de

fora do Brasil – principalmente, relacionado à cultura e precificação, já que cada país tem a sua forma de comprar e

vender. E ele ainda acrescentou que será um grande momento para fazer networking e projeta novidades para a

Pancremo, futuramente. “Hortolândia é um grande expoente na fabricação de pão de queijo e participar desse evento

vai permitir uma troca muito valiosa de experiência.”

Será a terceira missão empresarial, em parceria com o Sebrae-SP, de Monica Ianni, da Massa Palha, de Engenheiro

Coelho. “Espero fortalecer a presença da marca no mercado nacional e, também, no internacional: esses eventos são

muito importantes para ampliar redes de contatos, criar sinergias com grandes players do setor de alimentação e

conhecer as inovações e tendências do mercado de massas.”

A empreendedora afirma, ainda, que essa troca de experiências será essencial para trazer novidades à empresa para

proporcionar crescimento sustentável. “A presença da Massa Palha na Expoalimentaria contribui para promover a

região de Engenheiro Coelho, valorizar a produção local e reforça compromisso em oferecer produtos de alta

qualidade e soluções criativas para atender à crescente demanda do setor alimentício.”

“A presença do Brasil no evento oferecerá uma excelente oportunidade para negócios e crescimento do mercado

para as empresas brasileiras, especialmente da nossa região, e promoverá um aprimoramento no intercâmbio

comercial entre os dois países”, finalizou Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae-SP.

Expoalimentaria

A Expoalimentaria é uma das mais importantes da América do Sul, com destacada importância para os setores de

alimentação, bebidas, serviços, máquinas, equipamentos e embalagens. Entre as atividades promovidas pela feira,

destacam-se: salão de inovação, programação gastronômica, cozinha show, salão de café e cacau, salão de pisco e

chocolate e rodada de negócios. As empresas brasileiras que foram selecionadas para participar, como expositoras,

farão parte do Pavilhão Brasil, e contarão com uma estrutura completa, incluindo recepcionistas bilíngue, catálogo

institucional e mobiliário para preparação e exposição de produtos.

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a

competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no

fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de

parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao

associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebrae.com.br.