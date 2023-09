Empreender no mundo pet: Conheça a história de Tiago Pereira

Por Nelson Theodor Junior

Empresério , Publicitário e Diretor da Fecomercio/SP

No universo empresarial, alguns nomes brilham de forma especial, e um deles é Tiago Pereira, um promotor de vendas que se transformou em um empreendedor, no mercado de produtos Pet.

Tiago Pereira começou sua jornada em 1999, como promotor de vendas, no setor de autosserviço. Seu entusiasmo e dedicação logo o destacaram, permitindo que ele acumulasse experiência em várias indústrias comerciais. No entanto, seu verdadeiro sonho começou a ganhar forma, quando ele decidiu empreender na indústria Pet, focando na linha de petisco e cá entre nós, a nossa cãozinha Amora adora!

Seu caminho para o sucesso não foi isento de desafios. Entre os maiores obstáculos enfrentados por Tiago estão a busca por recursos para investimentos e a contratação de funcionários que compartilhem sua paixão e sua visão, no competitivo mercado Pet.

Um aspecto notável de Tiago Pereira é sua dedicação constante por aprendizado. Embora não tenha tido a oportunidade de obter uma educação formal, ele compensou essa lacuna com uma atitude inabalável de melhorar suas habilidades. Cursos de vendas e um compromisso implacável com o autoaperfeiçoamento ajudaram-no a crescer em sua carreira e a aprimorar seus conhecimentos.

Quando se trata de conselhos para aspirantes a empreendedores, Tiago enfatiza a importância de conhecer profundamente o mercado em que atuam. Sua visão ampla do mercado Pet é uma das chaves de seu sucesso.

Tiago Pereira não é apenas um empresário de destaque; ele também compartilhou algumas de suas preferências pessoais conosco. São Paulo é o seu time do coração. Em termos de entretenimento, ele é fã de filmes de suspense e se inspira em palestras do Tiago Brunet. Além disso, o empresário é instrutor da FAM – Fanfarra dos Amigos.

No mundo do empreendedorismo, Tiago Pereira brilha como uma inspiração e sua história é um testemunho de como a paixão, o compromisso e o aprendizado contínuo podem transformar um indivíduo em um líder de sucesso, no competitivo mercado Pet. Sua jornada é um lembrete de que, com dedicação e determinação, qualquer sonho pode se tornar realidade.

O empresário também conta que em sua jornada espiritual, a Bíblia Sagrada é sua fonte de orientação. Ele organiza eventos para os jovens e adolescentes da Igreja Shekinah, igreja que congrega, promovendo atividades que fortaleçam o aprendizado na fé e realizando pregações. “Algo que me faz ser uma pessoa realizada é ser cristão e poder ajudar pessoas, não só com palavras, mas também com ações. Sou um dos líderes do ministério de jovens, o Home Shekinah. Realizo um trabalho fantástico onde ajudamos jovens a serem curados espiritualmente e que possam agir uma transformação de vida de cada um. Eu amo servir o reino de Deus, porque enquanto faço as coisas do reino, o Senhor cuida da minha casa. Hoje, eu e minha família servimos ao Senhor.”

Tiago conta que seu propósito de vida é ser um empresário dedicado, amando e cuidando da melhor maneira possível dos meus negócios e das pessoas que estão ao seu lado e para isso, sua fé o guia, pois ele acredita que Deus sempre está no controle de tudo.

Assim, encerro a história do empresário de sucesso, dessa semana, e agradeço ao meu amigo, Tiago Pereira, pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre sua trajetória e divulgar sua dedicação e seu trabalho. Tiago, desejo-lhe muito sucesso e muita sorte, para que você continue firme em sua jornada.

Boa semana e fiquem com Deus!