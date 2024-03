Emprega Paulínia tem 304 vagas de trabalho em aberto

O Emprega Paulínia (EP), programa da Prefeitura, exclusivo para paulinenses, que faz a ponte entre as empresas locais e os munícipes desempregados, está com 331 postos de trabalho em aberto.

Interessados terão até sexta-feira, 15 de março, para se candidatar pessoalmente ou pelo telefone (19) 3874-5669.

Oportunidades

Acabador – 1 Vaga

Ajudante de Caldeireiro – 3 Vagas

Ajudante Geral – 36 Vagas

Analista de Logística – 1 Vaga

Analista de Qualidade – 1 Vaga

Analista de TI – 1 Vaga

Assistente de Comercial – 10 Vagas

Assistente de Vendas – 1 Vaga

Assistente Técnico / Auxiliar de Eletrotécnico – 1 Vaga

Auxiliar de Engenharia Mecânica/Produção – 1 Vaga

Auxiliar de Almoxarifado – 3 Vagas

Auxiliar de Limpeza – 10 Vagas

Borracheiro – 2 Vagas

Caldeireiro – 4 Vagas

Carpinteiro – 1 Vaga

Comprador – 1 Vaga

Costureiro – 35 Vagas

Dedetizador – 1 Vaga

Encanador Industrial – 1 Vaga

Frentista – 2 Vagas

Gerente Comercial – 1 Vaga

Gerente de Logística – 1 Vaga

Instrumentista – 2 Vagas

Isolador Térmico – 2 Vagas

Líder De Tecelagem – 1 Vaga

Mecânico Maquinas Hidráulicas – 2 Vagas

Motorista De Caminhão (CNH C, D e E) – 14 Vagas

Nutricionista – 1 Vaga

Operador de Escavadeira/Retroescavadeira – 1 Vaga

Pedreiro – 12 Vagas

Porteiro – 9 Vagas

Professor de Informática – 1 Vaga

Professor de Inglês – 2 Vagas

Projetista Desenhista Mecânico – 1 Vaga

Soldador – 5 Vagas

Tecelão – 10 Vagas

Técnico de Inspeção – 2 Vagas

Técnico de Materiais – 2 Vagas

Técnico de Movimentação de Cargas – 1 Vaga

Técnico de Planejamento – 2 Vagas

Técnico de Projetista – 3 Vagas

Técnico em Contabilidade – 1 Vaga

Técnico em Segurança Trabalho – 3 Vagas

Torneiro Mecânico – 1 Vaga

Vendedor Externo – 1 Vaga

Operador De Guindaste Pequeno Porte – 10 Vagas

Auxiliar de Movimentação de Carga/Rigger – 80 – vagas

Operador de Caminhão Munck – 10 Vagas

Pintor Industrial – 2 Vagas

Supervisor De Pintura Industrial – 1 Vaga

Ajudante De Pintor Industrial – 1 Vaga

Técnico De Manutenção – 1 Vaga

Comprador Junior – 1 Vaga

Controller Financeiro – 1 Vaga

Eletricista – 6 vagas

Montador de Elétrica – 6 vagas

Ajudante de Armazém – 5 vagas

Operador de Retroescavadeira – 2 vagas

Operador de Rolo – 2 vagas

Operador de Patrol – 2 vagas

Operador de Trator – 2 vagas

Operador de Pá Carregadeira – 2 vagas

Quem já é cadastrado pode, através do telefone (19) 3874 5669, atualizar seu currículo e também se candidatar à vaga. O número também pode ser usado para obter informações.

Já os não cadastrados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal, que fica na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551, Parque Brasil 500, portando os documentos abaixo:

Cartão PIS + CPF + RG + Título de Eleitor + Comprovante de Residência (deve estar no nome do candidato. Se o imóvel for alugado, trazer o contrato) + Carteira de Trabalho.

Mais informações: (19) 3874-5669