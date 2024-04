Empresa de marketing reúne mais de 300 pessoas do mercado de Telecom em evento na cidade de Sumaré

A Delipe, empresa de marketing e vendas do Brasil nichada para provedores de internet, sediada na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, em parceria com a FullTime, multinacional do setor de monitoramento e rastreamento de segurança, realizaram no último sábado (27), no San Ville Hall, em Sumaré, um dia inteiro de palestras, painéis e debates sobre marketing, vendas e o futuro do mercado de telecom no Brasil, além das estratégias de comunicação e expansão para a América Latina.

O evento, intitulado Delipe & FullTime Day, contou com a presença de mais de 300 pessoas vindas de todo o Brasil. Ao todo foram mais de 70 provedores reunidos neste evento. Segundo Danilo Oliveira, CEO da Delipe, o evento foi um marco para o mercado de telecom do Brasil. “Foi o primeiro de muitos encontros promovidos pela Delipe com seus clientes para o crescimento do mercado”. Vale destacar que o evento foi exclusivo para empresas provedores de internet.

Ainda de acordo com Danilo, o mercado de telecom está crescendo cada vez mais e a Região Metropolitana de Campinas (RMC) aparece como grande potencial desta expansão. “Especialmente a região da cidade de Sumaré desponta neste cenário com um potencial enorme para formação de mão de obra especializada”, aponta.

DELIPE

A Delipe é uma empresa de marketing e vendas nichada no mercado de provedores de internet, com estratégias que elevam a presença digital e comercial de nossos clientes. Nossa equipe de especialistas oferece soluções completas, desde o desenvolvimento de identidade visual e sites até estratégias avançadas de marketing digital, produção de conteúdo visual e assessoria comercial.

Com mais de 200 cases de sucesso em todo o Brasil, nos destacamos por entregar experiências excepcionais em marketing e vendas, apoiadas por uma cultura meritocrática focada em resultados. Permita que a Delipe faça história junto da sua empresa. Para mais informações, acesse https://delipe.com/.

FULLTIME

A Fulltime é uma multinacional fundada há 15 anos. Com presença em todo o território latino americano, conta com unidades na Argentina, México e Estados Unidos. A sede brasileira está situada no município de Garça, interior do Estado de ão Paulo, cidade pólo nacional da segurança eletrônica.

Primeira empresa do país a desenvolver a solução M2M/GPRS para monitoramento, a Fulltime é líder nacional e referência no setor. O DNA pioneiro da Fulltime pode ser identificado em cada detalhe das suas mais modernas soluções de automação IoT, rastreamento GPS, monitoramento e CFTV.

Com suporte 24h, sete dias por semana (24/7), a Fulltime atua exclusivamente no âmbito B2B, com selo whitelabel, entregando escalabilidade de mercado ao cliente, comodidade e autonomia. A Fulltime recebeu um feedback de 99% SLA (Service Level Agreement – qualidade do serviço) de suas revendas, o que confirma o compromisso com o cliente sendo o centro de nossas entregas.