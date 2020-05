Empresas de Mogi Mirim colaboram com Fundo Social e doam alimentos à Campanha de Arrecadação

A segunda fase da Campanha de Arrecadação do Fundo Social segue a todo vapor. Iniciada em 1° de maio, a nova etapa já levantou materiais para confecção de máscara de tecido, kits de higiene infantil e, na última sexta-feira (15), contabilizou o recebimento de 537 kg em produtos alimentícios, em um intervalo de apenas uma semana. As doações registradas foram efetuadas por empresas de Mogi Mirim.

Comandado pela odontologista Sônia Bernardi, o Instituto Radiografar, localizado na rua Salim Chaib, 5 – Centro, levantou 137 kg de alimentos não perecíveis, mediante parceria com seus clientes e parceiros.

Já a Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) desenvolveu a ação “Acimm Solidária” para alcançar itens de higiene, produtos alimentícios e agasalhos. Ao todo, destinaram 380 kg de materiais e compuseram 12 caixas de roupas.

Por sua vez, o Sindicato Rural entregou diversas caixas de frutos, hortaliças, legumes e hortifrutigranjeiros cultivados pelos produtores rurais associados. Como os itens são específicos e não podem ser armazenados por muito tempo, foram logo encaminhados a Institutos de Longa Permanência de Idosos (ILP) da cidade.

Prevista para se encerrar em 30 de maio, a Campanha de Arrecadação do Fundo Social conta com a colaboração do setor privado e, especialmente, da comunidade em geral. Postos de coletas de produtos estão à disposição da solidariedade da população nos supermercados Goodbom, Imperial, Lavapés (unidades do Tucura, Vila Dias e Vila Bianchi), Magui, São Vicente e Spasso Sabores.