Encenação de Cristo com Henri Castelli, evento corpo fechado e programação especial, motivos não faltam para o feriado da Páscoa em Socorro (SP)

Hotéis, restaurantes e empreendimentos turísticos têm atrações para a Semana Santa com pacotes especiais e sorteio de ovo de chocolate de 5k

Aos pés da Serra da Mantiqueira, a cidade de Socorro, portal do Circuito das Águas Paulistas e a duas horas da capital encanta pela beleza natural e pela diversidade de atrações que oferece ao turista. Considerada a Cidade Aventura e Top Destino Turismo Rural a cidade reserva para Semana Santa atrações religiosas, populares e turísticas.

Para quem visitar a cidade neste período poderá assistir, gratuitamente, o Espetáculo Paixão de Cristo protagonizado pelo ator Henri Castelli, que será dia 29 de março (Domingo de Ramos), às 20h no Parque da Cidade. Com produção e direção de Clayson Viana e Bueno Floriz, a encenação recria os momentos finais de Jesus – do julgamento à crucificação. Para PCDs e idosos, o evento terá uma área especial. No decorrer da Semana Santa, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Igreja Matriz) prepara uma intensa agenda com foco na oração, conversão e celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

Entre as atrações populares, o tradicional ‘Fecha Corpo’, ritual de fé e proteção espiritual que consiste em beber uma mistura de ervas e bebidas em torno de rezas para blindar o corpo e renovar as energias, acontece às Sexta Santas. No Empório Nono Alpi (@emporiononoalpi), essa tradição realizada desde 1932 ganha força como celebração da cultura popular e espiritualidade da região e será das 6h às 18h. No Domingo de Páscoa, o empório terá almoço recheado com delícias tradicionais e da roça.

No centro da cidade, o D’Napoli (@ristorantednapoli) prepara para o Domingo de Páscoa Filé de Abadejo ao Molho de Camarão, uma boa opção para o almoço em família. Tradicional na gastronomia italiana, o restaurante tem também opções veganas.

O Rancho Pompeia (@rancho_pompeia) é um passeio imperdível para degustar o verdadeiro café da manhã caipira com produtos da roça elaborados artesanalmente. Localizado em uma antiga fazenda de café, a mesa é farta com sabores cheios de memória afetiva. Abrirá também na Sexta Santa e terá bolo de chocolate com motivos de Páscoa.

Páscoa sem chocolate não é Páscoa, né? Para a alegria das crianças e adultos, o Jardim Moda Shopping (@jardimmodashopping) sorteará um ovo de chocolate de 5k para quem realizar compras a cada R$100,00 . O empreendimento, além de um centro de compras tem restaurantes e cafeterias charmosas rodeadas pela natureza e margeados

pelo Rio do Peixe: @salepimentasocorro, @hamburqueen, @nectariagoodfoods, @shoppcafe e @amana.restaurante @sorvetreze todos pets friendly incluindo cardápio especial para os bichinhos.

Confira pacotes e programação de alguns hotéis e pousadas:

@villaaye.pousadapet

Única pousada no Brasil 100% pet friendly cujos tutores são acompanhantes, oferece 03 noites em chalés charmosos e preparados para receber os animais com total segurança, conforto e serviço de café da manhã personalizado na varanda com mimos para os pets. O empreendimento conta com playground com Circuito Agility, piscina de bolinhas e amplo gramado com brinquedos. Área de banho com 01 hidratação cortesia para o pelos e 01 massagem ou tratamento terapêutico cortesia para o pet. Para humanos e seus bichinhos, a pousada oferece 02 entradas gratuitas para o Pôr do Sol no Mirante Pedra Bela Vista a 1200m de altitude.

@pousadamirantedosadelphos

Refúgio de Páscoa: Paz e renovação para quem deseja fugir do agito urbano e busca uma conexão profunda com a natureza neste feriado, a pousada preparou um pacote especial focado no bem-estar. O roteiro privilegia a contemplação e o descanso, sendo o destino ideal para quem prioriza o silêncio e a tranquilidade. Com uma programação pensada para desacelerar a mente, a pousada se consolida como um verdadeiro santuário de paz para renovar as energias em meio às paisagens exuberantes da região.

@pousadaigarape

Pacote de 03/04/2025 a 05/04/2025 (2 diárias) com variações de preços para a suíte Jardim (R$ 1600,00) e suíte Varanda (R$ 1800,00) para casal com café da manhã. Localizada no centro da cidade, a pousada é charmosa com sua arquitetura alpina margeada pelo rio do Peixe. Para a realização de ecoturismo e aventura, oferece entrada cortesia para o @kangojangorafting e descontos de 10% para o parque @auimaueaventura

@pousadaencantosdesocorro

A pousada localizada bem próxima ao centro da cidade tem vista privilegiada para o Mirante do Cristo e um delicioso e aconchegante espaço para massagem. Pacote em quarto duplo clássico a partir de R$ 1140,00 e quarto casal Premium R$ 1950,00 com café da manhã em 3x sem juros e concorre ao sorteio de uma massagem relaxante de 50 minutos.

@grinbergsvillagehotel

Um dos principais hotéis da cidade com pensão completa e recreação para crianças e adultos está com pacote de 02 a 05/04 com muitas atrações das 9h30 às 23h entre elas: Chegada do Coelho de Páscoa, caça aos ovos e almoço especial de Páscoa com o tradicional leitão à pururuca. Nos demais dias, oficina de ovos de Páscoa; festa à fantasia; torneio de caipirinha; torneio de cerveja no prato; Luau; aula de Yoga; passeio ao empório Nono Alpi e muito mais. Consultar valores de pacotes.

@hotelrecantodacahoeira

Com restaurante e piscina de frente a uma deslumbrante cachoeira a gastronomia do hotel é ímpar feita por chefs de cozinhas altamente qualificados trazendo uma diversidade de pratos todos os dias. O hotel conta ainda com o @lecoqvinheria um bar degustação para desfrutar os melhores rótulos de vinho da região e ainda os rótulos da casa o Le Coq Effervescent, Blanc, Rosé e Rouge,elaborados pela Vinícola BellaQuinta. Nesta Páscoa, tem uma programação especial para os pequenos, com atividades na piscina, ateliês de artes, caça ao tesouro e a tradicional caça aos ovos. Consultar preços.

@villagemontanaoficial

Tradicional hotel country, o pacote de 02 a 05/04 terá uma programação especial, incluindo oficina de ovos de Páscoa, caça aos ovos, oficina de orelhinhas, música ao vivo, Stand up com a “Craudete” e muita recreação, interação com animais e cavalgadas. Consultar preços.

A Rede dos Sonhos, o maior complexo hoteleiro e parques de aventura da cidade com 05 empreendimentos oferece programação e pacotes especiais de 02 a 05 de abril e passaporte para que os hóspedes possam realizar atividades e visitas em todos.

@campodossonhos

O hotel é o primeiro hotel fazenda da cidade e oferece aos hóspedes uma imersão à vida na fazenda com passeios de trator, alimentar os animais, conhecer o apiário, minhocário, horta orgânico e muito mais. Durante o feriado uma programação cheia de atividades para adultos e crianças. A partir de R$ 3375,00 o casal pensão completa.

@hotelfazendaterradossonhos – o 1º hotel fazenda com acomodações em containers

Na divisa com Minas Gerais, o hotel presenteia os hóspedes com a chegada das garças em uma ilha fluvial ao anoitecer. Tem tirolesa noturna, atividades de boia cross e caiaque, fogueira com música e atrações de Páscoa como oficinas de artesanato com cascas de ovos e ovo de chocolate.

A partir de R$ 3232,00 o casal pensão completa.

@portaldossonhoshotelfazenda

Localizado em meio a uma natureza deslumbrante o hotel tem mirante, capela e adega do padre. Para a programação haverá oficinas de temáticas e o Master Chef Kids “cenoura da sorte” e campeonato de pesca e muito mais. A partir de R$ 2936,25 o casal pensão completa.

@hotelfazendacolinadossonhos

Um dos hotéis que proporciona uma experiência única com a cerimônia do Pôr do Sol e único do estado com hospedagem em acomodações cápsulas preparou uma programação repleta de atividades com o tema e passeio de trator maluco, visita a cachoeiras e mirantes, e o segundo maior balanço do estado. A partir de R$ 3232,50 o casal pensão completa

@parquedossonhos

Com o complexo de tirolesas como a do pânico e a voadora, o parque oferece diversas atividades de aventura e hospedagem, durante a Páscoa os hóspedes irão ser divertir com oficinas de ovos, caça aos ovos de chocolate e passeio de trator com o coelhinho da Páscoa, passeio de lanterna noturno, ordenha, passeio pela trilha de bromélias. A partir de R$ 3375,00 o casal pensão completa.

Para saber mais sobre outros empreendimentos e hospedagem acesse: www.turismo.tur.br | @turismosocorro