Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Pedreira apresenta o espetáculo “A Paixão de Cristo: Aos olhos da Mãe”

A cidade de Pedreira se prepara para mais uma edição emocionante da “Paixão de Cristo: Aos olhos da Mãe”, uma narrativa sensível, que nos convida a acompanhar a história de Cristo pelo olhar de Maria, em uma experiência marcada por amor, coragem e entrega.

A encenação da “Paixão de Cristo” é uma tradição em Pedreira que reúne centenas de pessoas. Nesta edição, a organização promete uma apresentação ainda mais emocionante, com cenários distintos e efeitos especiais práticos. A trilha sonora também será um destaque à parte, com músicas que ajudarão a transmitir toda a intensidade da história.

O espetáculo estará acontecendo nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, no período de 27 a 29 de março, sempre a partir das 19h30.

Segundo informou a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, o evento contará com a participação de atores, figurantes, alunos de escolas e academias de Arte e Dança, bailarinos e membros da comunidade social e religiosa. “Além de seu valor cultural, a encenação da ‘Paixão de Cristo’ é uma oportunidade única para refletir sobre valores importantes como amor, solidariedade e respeito ao próximo”, concluiu.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, expressa com entusiasmo o compromisso da Administração Municipal em apoiar a realização da peça em Pedreira. “É uma honra poder celebrar a mensagem de amor e esperança deixada por Jesus Cristo através desse espetáculo emocionante e comovente. Tanto os munícipes, quanto os visitantes estão convidados a participar deste evento cultural tão importante para a cidade, e aproveitar a oportunidade única de se conectar com a espiritualidade. A Administração Municipal está empenhada em fortalecer a cultura local e incentivar eventos como este, que têm um impacto positivo na comunidade”, ressaltou.