Encerramento da Oficina de Culinária para Crianças em Holambra

Ocorreu o encerramento da segunda oficina de culinária voltada ao público infantil em Holambra. A iniciativa foi promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Promoção Social do município, proporcionando uma atividade enriquecedora durante o período de férias escolares.

As crianças participantes tiveram a oportunidade de aprender a preparar deliciosos biscoitos amanteigados e confeitados, desenvolvendo habilidades culinárias de forma divertida e educativa. Além de colocarem a mão na massa, os pequenos chefs aprenderam sobre a importância da higiene na cozinha, a leitura de receitas e a medição de ingredientes.

A oficina teve como objetivo não só entreter as crianças durante as férias, mas também incentivá-las a se envolverem mais na cozinha, desenvolvendo o gosto pela culinária desde cedo. A atividade contou com a orientação de profissionais qualificados, garantindo um ambiente seguro e estimulante para os pequenos.

