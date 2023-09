Encontro anual de Carros Antigos de Jaguariúna acontece neste domingo no Centro Cultural de Jaguariúna

No próximo domingo, dia 24 de setembro de 2023, os amantes de carros clássicos têm um encontro marcado no Centro Cultural de Jaguariúna. O “Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna” promete ser um dia repleto de nostalgia, diversão e solidariedade para toda a família.

Um Passeio pelo Passado Automobilístico

Os visitantes terão a oportunidade de mergulhar no universo dos carros antigos, admirando uma impressionante variedade de veículos clássicos que marcaram época. Desde relíquias do passado até modelos icônicos, o evento será um verdadeiro paraíso para os apaixonados por carros.

Mas o encontro vai além da exposição de carros. O evento será animado pela banda Flash Night, que promete embalar o público com músicas pop e flasback ao vivo. Além disso, uma área de alimentação estará à disposição dos visitantes, com food trucks que oferecerão lanches, espetinhos, bebidas, pastéis, milho, churros, sorvetes, açaí e muito mais. Para as crianças uma área kids com brinquedos estará disponível para garantir a diversão dos pequenos.

Solidariedade em Rodas

Este encontro não é apenas uma celebração da paixão por carros antigos, mas também uma oportunidade de contribuir para uma causa nobre. Cada expositor é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Associação dos Vicentinos, uma entidade que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade na região. Em troca da doação, os expositores receberão troféus e certificados de participação, tornando este gesto ainda mais especial.

Mercado de Pulgas e Feirinha

Além da exposição de carros e motos, o evento contará com um mercado de pulgas, onde os visitantes poderão encontrar barracas com miniaturas, LPs, relógios, relógios, peças automotivas, brinquedos, moedas e antiguidades em geral. Também haverá uma feirinha dentro do Boulevard, onde será possível adquirir produtos diversos, como artesanato, perfumes e joias, tornando o dia ainda mais completo.

Homenagem Especial

Uma das tradições do “Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna” é uma homenagem a uma personalidade local que contribuiu significativamente para o mundo dos automóveis. Essa é uma forma de consideração a importância da cultura automobilística na cidade e celebrar aqueles que dedicaram sua vida a essa paixão.

Este evento, já tradicional na cidade, é organizado pelo grupo “Antigos no Parque” e conta com o importante apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna e das empresas SUHAI Seguradora, BIZU Autopeças, Hertz Som e Acessórios, Lotus Imobiliária, Bimbatti Car Custom Classic e Usina Engenharia Fotovoltaica.

O grupo “Antigos no Parque” é tradicional na cidade, realiza mensalmente no 3º sábado um encontro no estacionamento do Parque dos Lagos e já conta com muitos participantes. Já promoveu também encontros anuais, além do FEST FUSCA 2023, que recebeu milhares de visitantes e mais de 400 veículos em exposição.

O “Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna” promete ser um dia inesquecível para os amantes de carros clássicos, repleto de belas máquinas, música ao vivo, boa comida e, acima de tudo, solidariedade. Traga sua família e amigos e venha fazer parte deste evento que celebra a história automobilística de Jaguariúna.

Serviços:

Encontro Anual de Carros Antigos de Jaguariúna

Data: Domingo – 24 de setembro de 2023

Horário: Das 8h às 16h

Local: Centro Cultural – Rua Amazonas, Jaguariúna, SP